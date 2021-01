ROVIGO - Iniziata ufficialmente a settembre 2019, l’attività del Gruppo Odv – Protezione Civile Anps di Rovigo, è stata un crescendo di impegni, in parte legati ai gravi problemi connessi alla pandemia da Covid-19, ma non solo.

Gli operatori in uniforme cremisi, sono stati anche presenti in numerosissime manifestazioni sportive, anche di carattere internazionale, in diverse località venete, nella raccolta della plastica sull’arenile di Boccasette organizzata da Legambiente e dal Comune di Porto Tolle, nel servizio di controllo e sicurezza lungo le piste ciclabili di Rovigo, come pure in manifestazioni fieristiche in provincia di Rovigo, riscuotendo sempre apprezzamento e ringraziamento per la qualità del servizio svolto.

Dall’inizio della pandemia, il Gruppo ha fattivamente e massivamente contribuito, su richiesta del Comune di Rovigo, alla distribuzione delle prime mascherine protettive fornite dalla Regione Veneto, presso le abitazioni del territorio comunale che, nel caso di Rovigo, è particolarmente esteso con un gran numero di abitazioni isolate ed in presenza di molte persone anziane.

Sempre durante la prima fase del “lockdown”, la presenza dei Volontari Anps, ha garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie e sul distanziamento sociale durante lo svolgimento di gran parte dei mercati cittadini del Capoluogo polesano – attività tuttora in corso - ed alla riapertura dei Cimiteri cittadini.

Dal mese di giugno dello scorso anno, è iniziato il servizio di scorta, assistenza e prevenzione sulle linee ferroviarie per Verona e Chioggia con decine di presenze settimanali in diversi orari.

A fronte di tanto impegno vi è la condivisa soddisfazione di essere “vicini alla gente” e soprattutto “esserci sempre”, indossando con onore ed una punta d’orgoglio un’uniforme che porta le insegne della Polizia di Stato, coinvolgendo tanti giovani nel meraviglioso mondo del volontariato e della solidarietà.