Il Pd di Adria: "Vogliamo che il caso Sochoterm venga portato in consiglio comunale"

ADRIA (Rovigo) - "Il circolo Partito Democratico adriese apprende con dispiacere come dopo quasi un mese la maggioranza non abbia provveduto a pubblicare e dare risalto all’ordine del giorno sulla delicata vicenda Socothermotevole ritardo nel adempiere ad un semplice obbligo amministrativo è preoccupante perché significa il non interesse nel promuovere l’importanza della questione, da parte nostra questa volontà permane".Sottolineando: "Avevamo promosso l’odg con spirito unitario e d’intenti al solo scopo di sostenere le lotte dei lavoratori del sito produttivo e delle sigle sindacali territoriali,i tempi sono fondamentali, la decisione della multinazionale shawcor è prevista a febbraio, non possiamo perdere tempo nei tatticismi e nell’immobilismo della maggioranza".Proseguendo: "Segue il testo dell’ordine del giorno: preso atto:vdell’esito negativo del tavolo di concertazione, convocato dalla Regione Veneto, sullo stabilimento di Adria della Socotherm, dell’incontro avuto dall’amministrazione comunale di Adria e i rappresentanti dei lavoratori e delle OO.SS. in cui il sindaco ha raccolto le preoccupazioni per iSottolinea: "Ritiene opportuno ribadire l’apprezzamento delle posizioni espresse dal Sindaco stesso ed esprime incondizionata solidarietà ai lavoratori che vedono in pericolo il loro posto di lavoro; comprende le difficoltà finanziarie e di mercato in cui si dibatte lo stabilimento di Viale Risorgimento; esprime, allo stesso tempo, il proprio convincimento che Socotherm, controllata dalla multinazionale canadeseindica la necessità di un coinvolgimento e di una responsabilizzazione del Governo nazionale che potrebbe favorire, anche attraverso il Mise, nuove commesse al nostro stabilimento Socotherm nell’ambito delle relazioni diplomatiche ed economiche con i paesi emergenti dell’area mediterranea"."Sottolinea la convinzione che il nostro territorio debba avere sostegni sostanziali ed investimenti infrastrutturali urgenti prima che il degrado economico ed occupazionale rischi di diventare irreversibile.Concludendo: "Ravvisa necessario riconoscere identica solidarietà e vicinanza ai tanti cittadini in difficoltà per il venir meno del loro posto di lavoro causa l’emergenza sanitaria o per crisi aziendale, come la ditta Jacob Cohen. Decide di inviare il presente Ordine del Giorno al Presidente del consiglio, al Ministro per lo sviluppo economico, al ministro per gli esteri, ai Sottosegretari veneti al Governo, ai parlamentari nazionali ed europei del Veneto, al presidente della Giunta del Veneto, allaAssessore regionale al lavoro, all’assessore regionale del Polesine, alle consigliere regionali polesane, al presidente della prov. di Rovigo".