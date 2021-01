Omar Barbierato: "Continua il sostegno ai lavoratori di Socotherm"

ADRIA (Rovigo) - Continua la solidarietà dell’amministrazione comunale di Adria verso i lavoratori che temono il peggio per il loro posto di lavoro alla Socotherm.che opera nel mercato della fabbricazione di materie plastiche per il rivestimento di tubazioni. Un sito produttivo collocato in via Risorgimento ad Adria e per il quale il sindaco in prima persona, si è attivato con le sigle sindacali, per presenziare a tutti i tavoli regionali, dove ancora la trattativa è ancora aperta per competenza.,per parlare della delicata questione -annuncia il sindaco Omar Barbierato- la nostra presa di posizione nel sostenere i lavoratori, è ora supportata dall’unanimità del consiglio comunale, per consentire che il sito produttivo industriale venga consolidato come presenza futura ad Adria". Tutto questo in risposta della richiesta del partito democratico adriese ( LEGGI ARTICOLO ).Una solidarietà identica da parte del primo cittadino viene portata avanti per i cittadini in difficoltà anche nel caso della Jacob Cohen ,sempre per il venir meno del posto di lavoro.