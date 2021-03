8 milioni di investimenti per il fotovoltaico a San Martino di Venezze

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) -, attualmente appartenenti all minoranza consiliare del comune guidato dal sindaco Vinicio Piasentini,- affermano i consiglieri comunali - Per fare ciò necessità sia delle autorizzazioni regionali, ma anche del cambio dell'attuale destinazione d'uso del terreno e questo ad opera del comune. La società avrebbe offerto di cedere al comune 4 lotti, sempre in zona artigianale come compensazione per l'ottenimento della variante. Su questa vicenda, che nasce più di un anno fa,".Superando la stizza per essere stati esclusi dalla vicendaintendono però interpretare il ruolo di amministratori e le responsabilità che ne derivano in maniera da "Da sempre noi crediamo nella proprietà privata e nell'imprenditoria e riteniamo che vada sostenuta, sempre nel rispetto delle leggi. Noi non abbiamo paura di dirlo. Forse l'attuale amministrazione di San Martino, che è di altra area politica, ha qualche problema sul punto, visto che ha mantenuto un ingiustificato silenzio" affermano i consiglieri., a condizione, però, che la Regione Veneto dia il suo preventivo benestare ed a condizione che l'opera compensativa offerta sia equa - a".