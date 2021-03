Porto Viro premia per l'eccellenza sportiva Nicolò Greguoldo

PORTO VIRO (Rovigo) - Il vicesindaco Doriano Mancin e il consigliere comunale delegato allo sporthanno premiato con una targa un’eccellenza sportiva di Porto Viro, il giovane pattinatore“La Città di Porto Viro è molto prolifica dal punto di vista dello sport – ha affermato Capanna - e presenta numerose eccellenze sportive, che ci rendono orgogliosi come cittadini ed amministratori, perchè promuovono la nostra immagine a livello nazionale ed internazionale. Una di queste è Nicolò, classe 1997, campione pluridecorato di pattinaggio a rotelle e su ghiaccio”. Medagliere: 8 Titoli Italiani,1 Titolo– afferma il giovane campione - nel 2010 grazie al sostegno della mia famiglia ho continuato la mia carriera a Scaltenigo (Ve) dove ho raggiunto molti obiettivi sportivi ma non soddisfatto ho deciso di provare diverse realtà ed ora, per il secondo anno consecutivo, corro per il Gruppo Cosmo Noale essendo una delle poche società ad impegnarsi sia sulla realtà delle rotelle che su quella del ghiaccio".Società affiliata ad AICS cheda la possibilità ai ragazzi/e dai 4 anni in su di provare l’esperienza del pattinaggio e dello skateboard presso la piastra in cemento situata dietro la chiesa di Formaci (Porto Viro), tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì. Visto il successo ottenuto con oltre 60 iscritti abbiamo avuto l’opportunità di aprire un corso anche a Baricetta (Adria)”.