EduTeatro: Pedagogia e Teatro si incontrano nel progetto online per le scuole firmato Fita 10 puntate a tema e 15 tutorial laboratoriali

ROVIGO - La Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) ha presentato al Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il progetto EduTeatro, la piattaforma web per la trasmissione di contenut multmediali dedicata alla divulgazione dei linguaggi e delle esperienze di teatro amatoriali. Dedicata all’educazione e all’istruzione oltre che al valore sociale del Teatro, la piattaforma è visibile in chiaro sul sito dedicato https://www.fita.tv/ e sui canali social della Federazione e il suo avvio è stato comunicato a tutte le scuole d’Italia.a tema e 15 tutorial su attività laboratoriali dedicate alla relazione tra Pedagogia e Teatro, il tutto ispirato alle esperienze di Teatro Ragazzi e ai format televisivi dedicat ai bambini e ai giovani. Prodotto da FITA con la direzione del docente-ricercatore Matteo Corbucci, il progetto si avvale dei contribut scientfici dell’Associazione Pedagogist ed Educatori Italiani (APEI) e del Comitato Italiano dell'Organizzazione Mondiale per l'Educazione Prescolare (OMEP). Sono present, inoltre, testmonianze del lavoro educatvo e di cura attraverso l’uso degli strument teatrali da una prospettiva amatoriale."Si tratta di un ulteriore passo avant nell’attenzione che da sempre FITA dedica al mondo della scuola, riconosciuta dallo stesso Ministero, che con la nostra Federazione ha all’attivo un protocollo d’intesa in materia di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – commenta Aldo Zordan, vicepresidente nazionale FITA -. In questa nuova proposta, inoltre, puntamo su uno strumento di diffusione al passo con i tempi: oggi reso indispensabile dall’emergenza sanitaria, ma comunque destnato a mantenere un ruolo strategico in futuro, perché in grado di rendere i contenut più accessibili e più funzionali nell’utlizzo".penso, ad esempio, alla partecipazione di FITA Veneto ad alcuni significatvi Programmi Operatvi Nazionali (PON) e alla proposta di concorsi artstci quali “Teatro dalla Scuola” o letterari come “La Scuola e il Teatro”, collegato al Festval nazionale “Maschera d’Oro”. Con questa iniziatva, dunque, si conferma l’impegno della Federazione verso la scuola, la formazione e i giovani".