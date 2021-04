Il Pd polesano invita alla prudenza sull’alta velocità, prima bisogna potenziare il trasporto regionale

ROVIGO - La notizia che il Consiglio Provinciale di Rovigo decida finalmente di affrontare il tema ferroviario e dei trasporti, fa felice il Pd polesano da sempre attento all’argomento, ma il vice segretario Dem con delega ai trasporti Manuel Berengan invita alla prudenza.

“L’Odg a favore della realizzazione di una linea ad alta velocità presentata dall’Onorevole Caon di Forza Italia e votato dai sindaci del territorio giunge in un momento in cui gli aspetti legati alla mobilità sostenibile, alla valorizzazione del trasporto pubblico, alla transizione ecologica sembrano essere finalmente sdoganati come questioni trasversali all’appartenenza politica”, dice Berengan, ma proprio bisogna essere prudenti.

Prima di tutto perché quando si parla di alta velocità, come la intende l’Onorevole Caon, si deve pensare ad una linea dedicata in cui i treni sfrecceranno fino a 300 km/h senza fermate intermedie da Padova a Bologna e poi perché questo, richiederà la realizzazione di una infrastruttura indubbiamente impattante sul territorio e molto costosa sia in termini di costruzione che di esercizio.

In tal senso Berengan solleva molti dubbi sui reali benefici per il Polesine, di una tale realizzazione, senza contare il consumo di suolo provocato dai necessari cantieri. Forse per il Polesine sarebbe meglio investire su un più umile treno regionale veloce, che già esiste e non costa cinque miliardi.

Più interessante, per il Pd polesano, è la mozione presentata dai Consiglieri regionali Venturini e Bozza, per eseguire uno studio di fattibilità atto a capire l’impatto dell’alta velocità sul territorio, il costo effettivo e il bilancio rischio/beneficio dell’opera. Tra l’altro, la mozione mette la realizzazione al centro del sistema di miglioramento complessivo della mobilità di Padova e Rovigo, secondo quanto prescritto dal vigente Piano regionale dei Trasporti.

Come a dire che l’alta velocità potrebbe essere redditizia per il Polesine solo e soltanto se si risolvono con l’occasione i colli di bottiglia storici del trasporto ferroviario: un migliore servizio lungo l’asse Legnago-Badia Polesine-Rovigo-Adria e Chioggia.

Il Polesine ha bisogno di un trasporto pubblico efficiente e di migliorare la mobilità in modo sostenibile, rapido e redditizio per le imprese locali e soprattutto i cittadini.

Ed è su questi “binari” che si spera possa alimentarsi il dibattito in consiglio regionale. Perché è giusto chiedere allo Stato il denaro che serve per fare le grandi infrastrutture, purché servano al territorio.

Per questo è importante rispettare gli impegni assunti nel Piano Regionale dei trasporti. Dunque ben venga il dibattito aperto dalla mozione Venturini-Bozza per una strategia di rilancio e finanziamento del trasporto pubblico locale.

Ugo Mariano Brasioli