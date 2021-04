Top10: sabato tre recuperi, il Petrarca allungherà ancora

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 3 aprile dalle ore 15.

Debutto come primo arbitro nel massimo campionato per il pordenonese Matteo Franco, designato per la sfida del “Mirabello” tra Valorugby Emilia e Lazio Rugby 1927.

Al rodigino Boraso il match tra Viadana 1970 e Mogliano Rugby 1969.

Dal punto di vista tecnico scontati i successi di Valorugby e Petrarca Padova, la prima supererà in classifica il Calvisano, e si metterà in scia della FemiCz Rovigo per il secondo posto, mentre la capolista avrà la possibilità di fare il vuoto. La squadra di Andrea Marcato non ha mai perso in questo campionato, e si avvia ad una stagione da record.

Tutto da decifrare il match tra Viadana e Mogliano, è l’unico match non scontato.

Peroni TOP10 - recuperi - 03.04.21 - ore 15.00

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927

arb. Franco (Pordenone)

g.d.l. Liperini (Livorno), Russo Fr. (Milano)

quarto uomo: Merendino (Udine)

Argos Petrarca Padova v HBS Colorno

arb. Schipani (Benevento)

g.d.l. Vedovelli (Sondrio), Favaro (Venezia)

quarto uomo: Cusano (Vicenza)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969

arb. Boraso (Rovigo)

g.d.l. Trentin (Lecco), Roscini (Milano)

quarto uomo: Cilione (Reggio Calabria)

Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 63; Femi-CZ Rovigo punti 52; Kawasaki Robot Calvisano* punti 46; Valorugby Emilia** punti 45; Mogliano Rugby 1969* punti 34; Rugby Viadana 1970* punti 30; Fiamme Oro Rugby* punti 28; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno** punti 13; Lazio Rugby 1927* punti 4.

*partite in meno

Prossimo turno - XVI giornata - 10.04.21 - ore 15.00

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Femi-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons

Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Padova

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno