Un bronzo al regionale freestyle. Albaroller rinviata al 23 maggio

ROVIGO - Prende quota l’attività agonistica dello Skating Club Rovigo con il secondo round del Campionato Interregionale Veneto-Friuli Venezia Giulia freestyle nella disciplina speed slalom. Sabato 27 e domenica 28 marzo nell’impianto sportivo di Pontevigodarzere è sceso in pista un trittico tutto al femminile cimentatosi in una gara di destrezza contro il tempo: lo speed slalom. “Siamo sulla buona strada; – commenta Nicolò Franco, allenatore ed accompagnatore delle tre atlete scese in pista - il bronzo conquistato da Gioia Tenan ci fa ben sperare, oltre alle prestazioni delle sue compagne di squadra, in vista dell’ultima tappa a Lusia il 18 aprile. Gare molto fruttuose soprattutto come test di verifica della condizione attuale. Ottima l’organizzazione della società organizzatrice Original Roller School”. I risultati. Hanno partecipato sfidando cronometro ed i 20 birilli dello slalom, nella categoria Allievi Gioia Tenan, ottimo bronzo, mentre nella categoria Junior Sonia Crepaldi è giunta quarta e Gioia Baccan quinta.

Rinviata a domenica 23 maggio nel frattempo la seconda edizione di Albaroller a causa della situazione pandemica e nel permettere così maggiore partecipazione alla pattinata non competitiva che nella scorsa edizione ha visto più di un centinaio di pattinatori trascorrere sulle strade incontaminate dellì’Isola una magnifica giornata di sport e relax, in questa solida partnership che lega il club di pattinaggio rodigino con l’organizzazione dell’Isola di Albarella in un connubio di diffusione di sport e turismo. Il prossimo appuntamento in calendario sarà dopo le festività pasquali a Spinea (VE) sabato 10 e domenica 11 aprile con il campionato Regionale questa volta del settore corsa per le categorie ragazzi 12, Ragazzi e Allievi. Tutte le informazioni utili possono essere reperite sia sul sito www.skatingclubrovigo.it, sulle pagine social Skating Club Rovigo sia su facebook che su Instagram o telefonando al 347.0013300. In cantiere, nuovi corsi e la ripresa del Rollerfitness, attività rivolta a giovani ed adulti mixando attività aerobica al mondo rotellistico.