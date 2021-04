Pasqua blindata, predisposto un servizio straordinario delle forze dell’ordine

ROVIGO - Tutta Italia sarà zona rossa, poche le possibilità di muoversi, qualche deroga c’è, ma sono poche. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, bar e ristoranti chiusi (possono lavorare solo con l’asporto), sarà permesso nel weekend di Pasqua andare a trovare parenti o amici una volta al giorno. Per chi ha una seconda casa di proprietà o in affitto da diverso tempo, dovrà fare i conti con le norme regionali, in Veneto si può raggiungere.

Non si potrà circolare neanche all'interno del proprio comune, ma è consentito andare a trovare i parenti (una sola volta), è inoltre sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per il resto conviene stare in casa, perchè i controlli saranno serrati, e per spostarsi comunque serve l’autocertificazione. Le multe partono da 400 euro, se la violazione viene contesta in auto è maggiorata.

In ottemperanza alle direttive ministeriali e all’esito della riunione del 31 marzo, in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, in occasioni delle imminenti festività Pasquali, il Questore di Rovigo, Raffaele Cavallo, d’intesa con i Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, ha disposto servizi straordinari di intensificazione e vigilanza su strada di ordine e sicurezza pubblica, connessi alle misure di contenimento della diffusione da Covid-19.

Dal 3 al 5 aprile, in tutta la provincia di Rovigo, verranno impiegate complessivamente 55 pattuglie e 120 operatori delle forze dell’ordine.

Ai servizi straordinari, oltre al personale della Polizia di Stato (Questura, Commissariati di Adria e Porto Tolle, Sezione Polizia Stradale di Rovigo e Polizia Ferroviaria), concorrerà il personale del comando provinciale dei Carabinieri di Rovigo, con le compagnie di Rovigo, Adria e Castelmassa, i militari della Guardia di Finanza, i comandi della Polizia Locale di Rovigo, Adria, Badia Polesine, Lendinara, Rosolina, Occhiobello e Polesella.

I servizi saranno mirati all’intensificazione della vigilanza sul rispetto della zona rossa, vietati gli spostamenti di qualsiasi tipo anche in ambito comunale, se non per motivi di lavoro, salute, e necessità, o per recarsi presso gli esercizi pubblici la cui apertura sarà permessa (farmacie, edicole, alimentari), per i quali i cittadini dovranno produrre autocertificazione, con la deroga della possibilità di spostarsi in ambito regionale “verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, nell’arco temporale compreso tra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.

Si sottolinea, infine, che tutti i giorni nell’arco delle 24 ore e nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che le Polizia Locali, con le proprie pattuglie presenti sul territorio polesano, effettuano continui servizi di vigilanza anche in materia di contenimento alla diffusione del virus Covid-19.