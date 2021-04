Veneto verso la zona arancione, dopo Pasqua

MARGHERA (Venezia) - Sono 1.633 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto (attualmente sono 38.618). Ricoverate ci sono 2.242 persone, di cui 298 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati 28 morti.

A fronte dei numeri delle ultime settimane, da martedì dopo Pasqua, il Veneto potrebbe rientrare in zona arancione. E’ l’unica variante possibile, visto che il nuovo Dpcm (salvo deroghe) consentirà fino alla fine di aprile, solo due possibilità: arancione o rossa.

“Abbiamo Rt a 1,12 - ha commentato Luca Zaia - l'incidenza è di 226,8 quindi sotto la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti. I ricoveri sono a 29 in terapia intensiva con una soglia limite massima a 30 e in area non critica siamo a 27 con soglia al 40. I parametri per uscire dal rosso dovrebbero esserci vediamo cosa succede venerdì (2 aprile, ndr)”.

In Veneto sono in arrivo 103.000 dosi di AstraZeneca e 38.000 di Moderna. Dal 19 aprile arriverà in Veneto anche il vaccino Johnson. “La macchina sta funzionando. Se i vaccini arrivassero potremmo arrivare a 80mila somministrazioni al giorno”. Giovedì in Veneto sono state somministrate ben 37.376 dosi, ma a rallentare la macchina è proprio la mancanza di vaccini. Il Veneto può arrivare anche a 50 mila al giorno.

Il nuovo portale ha riscosso un grande successo (LEGGI ARTICOLO) “Questa mattina 18mila persone sono riuscite a prenotarsi, se ci sono stati dei disguidi mi spiace, però va precisato che quattro-cinque Ulss non hanno aperto le prenotazioni perché avevano esaurito i vaccini” ha sottolineato Zaia.

Con il nuovo Decreto i vaccini diventano obbligatori per tutti coloro che lavorano nelle strutture socio-sanitarie pubbliche e private comprese farmacie e parafarmacie. L’operatore che non si vaccina può essere spostato in servizi in cui non ha contatto con l'utenza, ma può anche essere sospeso senza retribuzione”. Sono circa 10 mila in Veneto gli operatori sanitari non vaccinati, alcuni non lo hanno fatto per problemi di salute, altri per scelta. Ci saranno provvedimenti caso per caso.