I centri impiego di Rovigo promuovono la presentazione dei corsi Oss

ROVIGO - I centri per l’impiego dell’ambito di Rovigo in collaborazione con Enaip Veneto e Agenfor Veneto organizzano l'evento online IncontraFormazione OSS di presentazione dei corsi per Operatore Socio Sanitario in fase di avvio a Rovigo e Fiesso Umbertiano.

È stato stimato che saranno molte le opportunità occupazionali previste nel prossimo biennio per gli operatori socio sanitari per garantire l’organico previsto dagli standard regionali. I corsi OSS rappresentano pertanto un’opportunità formativa con un'alta probabilità di inserimento lavorativo nel breve periodo.

Per approfondire quali siano i requisiti necessari e le modalità di accesso ai corsi formativi per la figura di OSS abbiamo programmato un incontro online mercoledì 7 aprile alle ore 16.30 di presentazione dei corsi.

Per chi è interessato a partecipare all'evento contatti il suo Centro per l'Impiego: Cpi Rovigo (centralino 0425-1860211), Cpi Adria (centralino 0426-480611), Cpi Badia Polesine (centralino 0425-1860311).