Coldiretti continua nella propria battaglia di bandiera contro il fotovoltaico in campagna

ROVIGO -, sulla base del quale la Regione Veneto dovrà assumere il provvedimento definitivo.“Si tratta di un impianto che consumerà oltre 50 ettari di coltivazioni, pari alla superficie di 75 campi di calcio, a ridosso di una delle aree di maggior pregio del Veneto nei pressi del Parco del Delta del Po. "Lo dobbiamo al territorio e ai nostri soci che insieme a noi si oppongono a interventi come questi che sottraggono di fatto il loro lavoro., per progetti di sviluppo ecosostenibili autentici legati alla qualità delle produzioni e degli allevamenti, annientando la bioversità decantata a parole. Il tutto mentre aumenta la schiera di nuove generazioni di agricoltori che cercano proprio la disponibilità di terra per realizzare il proprio futuro e si vedono sottrarre questa opportunità.Se non lo dovesse fare annullerebbe sé stessa lasciando alla mercé delle neonate lobby la risorsa fondiaria veneta. Le motivazioni per respingere questi interventi ci sono e noi lo abbiamo evidenziato in un documento di 26 pagine redatto con il supporto dei migliori consulenti”.si allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzando tetti e aree dismesse non agricole,Non può esserci in questo senso alcuna concessione allo spreco di suolo agricolo che proprio al Veneto è costato già 230mila ettari in termini di superficie coltivabile”.un impatto negativo per il paesaggio, un'alterazione all'assetto fondiario, il colpo di grazia alla biodiversità, riducendo la presenza dell'imprenditoria agricola, che sarà ridotta nel migliore dei casi a contoterzismo”.