Corazzari sul fotovoltaico a terra su suolo agricolo: fiducia nella Legge regionale 41

Veduta aerea del parco fotovoltaico in autorizzazione a Loreo

VENEZIA -in merito alla polemica sollevata da Coldiretti sul primo via libera in Conferenza dei servizi all’impianto fotovoltaico di Loreo ( LEGGI ARTICOLO nazionale ed europea - specifica l’assessore Corazzari -., ma proprio per non trovarci in futuro ancora con le mani legate, ci stiamo dotando di una legge che contempli per i futuri impianti le necessarie valutazioni anche di natura ambientale, paesaggistica, economica e sociale, escludendo la possibilità di realizzare mega impianti fotovoltaici sul suolo agricolo”.In tal senso è già stato avviato dalla Seconda Commissione del Consiglio Regionale ( LEGGI ARTICOLO ) l’iter per l’approvazione del progetto di legge n. 41 relativo alla Individuazione delle aree inidonee e idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.