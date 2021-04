Al via la rete wireless polesana di ultima generazione grazie ad Irideos e Polesine Tlc

ROVIGO -, operatore Ict nazionale dedicato alle aziende e alla Pubblica Amministrazione,, società partecipata dagli enti locali del territorio, attiva nella gestione di infrastrutture digitali di proprietà pubblica, che hanno completato un importante progetto di rinnovamento tecnologico e potenziamento della rete polesana.La nuova rete, basata su tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access) di ultima generazione, sfrutta collegamenti radio fissi ed è in grado di garantire qualità di servizio e prestazioni elevate.“Polesine Tlc ha investito per ridurre il divario digitale, purtroppo ancora presente nel nostro territorio., essenziali per lo sviluppo del Polesine soprattutto in questo momento così difficile per l’economia. La partnership con Irideos ci ha consentito di portare a termine questo progetto” - dichiara Ivan Dall’Ara, Presidente di Polesine Tlc.“Da sempre Irideos è presente e opera nella Regione Veneto attraverso la sede e il data center proprietario a Verona nonché la presenza al Vsix di Padova” - afferma Laura Capodicasa, direttore vendite PA, utilities e sanità di Irideos – “così come è di lunga data la collaborazione con Polesine TLC.. La presenza di Irideos sul territorio e la vicinanza ai clienti costituiscono uno dei nostri elementi distintivi.”