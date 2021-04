L'Adriese guarda al futuro del suo settore giovanile e chiede il sostegno dell'amministrazione comunale

ADRIA (Rovigo) - Se per la sua Adriese in serie D il presidentepuò fare adeguato focus settimanale in base ai risultati delle partite giocate in campionato, per il settore giovanile il suoEd è proprio il presidente granata che commenta: "Purtroppo sono due anni che dobbiamo tutti convivere col problema Covid-19, con tutti i campionati fermi; tra l’altro adesso siamo in ‘zona rossa’ per cui speriamo almeno di riprendere quanto prima gli allenamenti.e se sarà possibile partecipare a qualche torneo".Però il presidente Scantamburlo trascende le problematiche Covid per dare un senso anche progettuale alla organizzazione del settore giovanile che da due stagioni ha inil responsabile di una ‘filiera’ ormai completa e qualificata.Sottolinea Scantamburlo: "Grazie anche alla collaborazione coi genitori, abbiamo costruito una filiera completa in tutte le categorie, partendo dai piccoli amici alla juniores nazionale; tra l’altro abbiamo categorie Regionali come i giovanissimi e categorie nazionali come la juniores; conquistate sul campo e con l’intenzione di portare gli ‘allievi’ nei campionati regionali.In particolare va segnalato che in questa stagione 2020/21Oltre aTutto questo per un settore giovanile che ha potuto evolversi grazie anche alla collaborazione particolare con società come Papozze, Corbola, Bellombra che hanno concesso anche alla disponibilità dei loro campi di gioco, ma anche del Baricetta, Cà Emo e dei paesi limitrofi.Un motivo di orgoglio quindi, il settore giovanile, per la dirigenza della blasonata Adriese 1906 , tant’è che Roberto Scantamburlo, da vice presidente sempre più coinvolto nel progetto, ci tiene a sottolineare : "È stato importante essere stati certificati come “Scuola Calcio Qualificata”, merito di un gruppo molto unito ed affiatato di allenatori, dirigenti e collaboratori tra cui Arianna Pozzato per la segreteria e il dottor Pietro Vitiello particolarmente ‘coinvolto’ in questo periodo di pandemia".Continua Roberto, in sintonia col presidente: "L’Adriese non si ferma ma sta programmando la prossima stagione; è importante continuare il progetto Scuola Calcio Qualificata. Anche per questo,con l’obiettivo di aggiornarsi e per ‘convalidare’ il riconoscimento della Scuola Calcio".Si conclude così il focus dirigenziale sull’Adriese con panoramica sul Settore Giovanile, col tandem Scantamburlo che, pur in attesa di riprendere gli allenamenti, guarda alla prossima stagione, sottolineando l’importanza di mantenere le categorie conquistate, ma anche fare ulteriori passi avanti nella organizzazione e nella gestione delle squadre, con attenzione al territorio, ad onore e gloria della società granata.