Italia - Germania, un incontro per superare i cliché

ROVIGO - “” è quanto spesso ripeteva il campione della Ferrari Michael Schumacher. Lui ci metteva la fantasia del pilota ma l'efficienza era tutta italiana.Con questo tema, ha intrattenuto in videoconferenza gli amici dell'associazione, durante la programmata serata di marzo, con unaL'elenco dei dati ha consentito un apprendimento di aspetti spesso poco noti.I Tedeschi hanno bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro. Il Console ha evidenziato come i Tedeschi amino l'Italia non solo per il cibo, ma anche per la sua unica bellezza nel panorama mondiale e di questo dovremmo prendere più consapevolezza.Durante la serata molte le domande rivolte al Console, che le ha apprezzate per la preparazione dimostrata dei soci, anche sulla situazione pandemica in Germania. La serata si è conclusa in un clima amichevole con la