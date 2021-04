Il Valorugby sale al terzo posto e punta il Rovigo

Una vittoria interna e un pareggio il bilancio dei due recuperi del Peroni TOP10 programmati nella giornata di sabato 3 aprile.

A Reggio Emilia il Valorugby supera 69-14 la Lazio salendo al terzo posto in classifica scavalcando il Calvisano. Partita condita da quattro cartellini (un giallo per gli emilani, due gialli e un rosso per i biancocelesti) che i padroni di casa riescono ad indirizzare nella propria direzione sin dalle prime battute di gioco andando al riposo sul parziale di 31-0 per poi chiudere il match con il risultato finale di 69-14.

Altri quattro cartellini a Viadana (tre gialli per i padroni di casa e uno per gli ospiti) dove i gialloneri impattano 16-16 contro il Mogliano. Match molto equilibrato scandito dai calci piazzati di Ceballos e Ormson con il XV di Costanzo che riesce a centrare il pareggio nella seconda parte del match grazie ad una meta tecnica segnata al minuto 62.

Rinviato il match tra Colorno e Petrarca Padova.

Recupero V giornata – ore 15

Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927 69-14 (5-0)

Recupero IX giornata – ore 15

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 16-16 (2-2)

Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 63; Femi-CZ Rovigo punti 52; Valorugby Emlia punti 50*; Kawasaki Robot Calvisano* punti 46; Mogliano Rugby 1969* punti 36; Rugby Viadana 1970* punti 32; Fiamme Oro Rugby* punti 28; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno** punti 13; Lazio Rugby 1927* punti 4.

Prossimo turno - XVI giornata - 10.04.21 - ore 15.00

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Femi-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons

Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Padova

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno