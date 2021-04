LENDINARA (Rovigo) – La Giunta ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro aprile. Il previsionale in buona parte ricalca quello dello scorso anno e, in assenza di certezze sulle entrate, comprende comunque alcuni capitoli di spesa straordinari pensati per attenuare l'impatto dell'emergenza Covid-19 sulla realtà locale. Fra questi ci sono i Buoni spesa per le famiglie e un grosso intervento a sostegno della Casa albergo.

La Giunta conferma sostanzialmente i servizi già erogati, in una linea di continuità anche con le amministrazioni precedenti, con qualche novità. Il Fondo Covid per gli enti locali ha consentito di mettere in bilancio circa 92mila per sostenere l'economia locale, aumentabili se si realizzeranno altre risorse.

Gestendo l'avanzo di amministrazione e con i numerosi contributi Statali, regionali e di fondazioni proseguiranno i buoni spesa con sconti spendibili nelle attività locali. Fra le decisioni assunte, si trovano circa 93mila euro dedicati alla Casa albergo per anziani, flagellata nei mesi scorsi dal Covid-19. In questo caso il sindaco Viaro chiederà al consiglio comunale di valutare le modalità dell’intervento da definire come contributo da erogare o come partecipazione economica ai servizi forniti in convenzione ai cittadini. In ogni caso altri 10mila euro saranno messi a disposizione delle famiglie degli anziani in base all’Isee, per abbattere il costo dei servizi domiciliari forniti dalla Casa albergo.

La programmazione comprende 25 progetti di lavori pubblici, portati avanti senza accendere nuovi mutui, attingendo dall'avanzo di amministrazione e richiedendo contributi. Tra questi spicca la riconversione dell'ex ospedale, ma si pensa a mettere in sicurezza il tratto di ciclabile che incrocia il cavalcavia della tangenziale e la verifica statica di tutti i ponti cittadini. Tutti progetti che potrebbero essere cofinanziati col Recovery fund.

Nel consiglio prossimo, dunque, le proposte saranno al vaglio dei consiglieri e in quella sede emergeranno le valutazioni delle minoranze. Molto attese quelle di Alternativa Civica che nella seconda metà di marzo aveva reso pubbliche alcune proposte chiedendo l’inserimento nel bilancio di un capitolo specifico a favore delle società sportive, che non potranno usare il Palazzetto dello sport, adibito a centro di supporto alla vaccinazione di massa, per lungo tempo. Si attendo però le risposte anche in merito agli aumenti per la Tari (anche se al momento sembra siano congelati in attesa delle decisioni del consiglio di bacino rifiuti Rovigo, per cui il Comune potrà procedere alla determinazione delle tariffe per l’anno 2021, entro il 30 giugno). Si attendono anche risposte alle richieste soluzioni per la viabilità del centro cittadino, dopo le poco convincenti sperimentazioni attuate. Per l’ambiente il gruppo dei Sambinello aveva invece chiesto l’installazione di foto-trappole anti vandalo, nella zona arginale dell’Adige, l’istituzione di un capitolo di spesa specifico per l'avanzamento del progetto Plastic Free ed uno per il controllo dei terreni interessati allo sversamento dei digestati, oltre alla stesura di un regolamento comunale condiviso per la salvaguardia del patrimonio arboreo.

Con il bilancio di previsione è stato licenziato dalla Giunta anche l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2021-2023. Nel Dup vi sono inseriti anche il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici già approvato a gennaio insieme al programma biennale di forniture e servizi, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Insomma, molta carne al fuoco, resta da vedere a quale cottura si arriverà.

Ugo Mariano Brasioli