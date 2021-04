Coldiretti ingaggia i giovani, che sono più social, nella battaglia contro la Regione Veneto. Selfie in campagna a Loreo

ROVIGO –, ha scritto a tutti i sindaci del Veneto inneggiando alla possibile infiltrazione mafiosa per investimenti in campagna,per il via libera ottenuto dal progetto presentato per un impianto da circa 35-40 Mwh che ha ottenuto il via libera dalla Conferenza dei servizi, orapromotrice insieme ai suoi colleghi imprenditori agricoli di un’operazione social per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo “scempio ambientale” in programma nel comune di Loreo - sfidiamo lui e l’intera amministrazione regionale: abbiate il coraggio di dire pubblicamente ai cittadini di Rovigo e del Veneto che la Regione non è d’accordo su questo progetto e sugli altri che arriveranno, ma che purtroppo non avete gli strumenti giuridici per impedirli (che invece ci sono abbondantemente). E poi, per favore, vi chiedo finalmente di chiamare le cose con il loro nome: questo è consumo di suolo e quello che succederà è una schifezza come ha avuto modo di dire anche il Governatore Luca Zaia. A lui chiediamo di battere un colpo, per coerenza”., ovvero la installazione di pannelli in campagna che preservano la produzione agricola e contemporaneamente consentono la produzione di energia elettrica a zero emissioni.che nell’individuare i luoghi Si, No, per l’installazione dei pannellima se la coltivazione viene preservata, perché impedire l’installazione dei pannelli?L’unica risposta potrebbe essere quella diun business tutto ad appannaggio dei coltivatori che però è estremamente poco efficiente visto che “sprecano” almeno 150 ettari per produrre 1MWh ovvero quanto il fotovoltaico in 1 ettaro, magari pure coltivato grazie all’agrovoltaico.“V”. E ancora: “Turisti, voi che avete definito il Delta del Po la Camargue d’Italia accorrete: potreste ritrovarla piastrellata di pannelli da un momento all’altro”.Federica Vidali, under 30, è la paladina delle nuove generazioni di agricoltori e portavoce di tutti i futuri imprenditori agricoli che per realizzare i loro progetti hanno bisogno soprattutto della terra.“Il rischio che dopo l’autorizzazione della Conferenza dei servizi, in attesa dell’approvazione del progetto di legge 41 depositato in Consiglio del Veneto che individua le zone idonee agli impianti, questa superficie sia coltivata a moduli solari è altissimo – spiega– continua Federica Vidali – per chi ama la bellezza del Polesine, per chi lavora sul territorio in maniera rispettosa della natura, per coloro che cercano nel green il giusto equilibrio psico fisico.Si è una provocazione concreta che lancio alle istituzioni che non hanno compreso che questa iniziativa avrà un effetto domino e che costituisce una deriva. Giacciono negli uffici regionali altri progetti che interessano tutto il territorio regionale che interessano altri 200 ettari oltre ai 671 già consumati per fare posto ai parchi solari a terra.”.