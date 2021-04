Tre incontri per gli studenti per programmare il futuro

ROVIGO - Si avviano a conclusione le attività organizzate dalla Rete Ro-l@b Attori di Scelta, finanziata dalla Regione Veneto grazie al Por sostenuto dall’Unione Europea ed avente come capofila l’IIS Viola Marchesini. Tre sono gli appuntamenti in programma.

Si comincia il 12 aprile dalle 15.00 alle 17.00 con il webinar organizzato in collaborazione con Veneto Lavoro sul tema “Il mercato del lavoro: come sta cambiando e come prepararsi ad essere i lavoratori di domani” che vedrà anche l’intervento del professor Paolo Gubitta - Università di Padova e Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi

L’incontro si rivolge a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte della secondaria di secondo grado, delle classi del terzo anno IeFP e delle classi quarte del sistema duale della provincia di Rovigo che vogliono farsi un’idea su come sta cambiando il mercato del lavoro e su quali sono i servizi che il territorio mette a disposizione per chi cerca un lavoro. Anche i docenti e gli operatori di orientamento sono invitati. Gli interessati dovranno iscriversi usando l’apposito form http://bit.ly/lavoro393 entro 8 Aprile 2021

Il 16 e il 23 Aprile si prosegue, in collaborazione con l’Accademia dei Concordi, e si cercherà di rispondere alle domande: “quanto conta la passione nella scelta del proprio futuro lavorativo? Come comprendere se si tratta di vera passione?”. Domande che tutti gli studenti in procinto di scegliere il percorso post diploma si sono posti almeno una volta. A raccontare delle loro grandi passioni, capaci di guidare scelte di studio e professionali, saranno 6 professionisti della provincia di Rovigo. Il 16 aprile Paola Galasso, cardiologa, Giorgio Osti, docente universitario e Michele Casalini, avvocato, saranno i testimoni della passione per gli altri e del percorso formativo utile per affermarsi nelle professioni mediche, di docenza e ricerca universitaria e dell’avvocatura. Il 26 invece, Roberto Tovo, ingegnere meccanico e docente all’Università di Ferrara, Franco Secchieri, glaciologo e Stefano Lanzoni, ingegnere idraulico, racconteranno la loro passione per la scienza.

Nei tre incontri si cercherà di chiarire quali opportunità oggi il mercato del lavoro offre e soprattutto quali sono le competenze maggiormente richieste. “L’obiettivo – ha spiegato la dirigente Isabella Sgarbi – è ancora una volta quello di fare incontrare la domanda all’offerta, ma ancora prima sostenere i ragazzi nella difficile lettura di un tempo presente sempre fluido e in trasformazione continua e dentro a questa lettura, individuare la strada più adatta alla realizzazione dei talenti e delle passioni di ciascuno”.

Gli ultimi due incontri sono liberi e rivolti a tutti gli studenti del triennio della scuola superiore, alle famiglie, ed ai loro docenti. Si svolgeranno dalle 17 alle 19 sulla piattaforma Go-to meeting e l’iscrizione è obbligatoria entro il 9 aprile all’indirizzo http://bit.ly/ACCADEMIA393

Per ogni informazione rivolgersi alla mail rete.orientamento@iisviolamarchesini.gov.it