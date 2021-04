La rete dei comitati polesani si interroga sull’agrovoltaico

ROVIGO -“Fa rumore soprattutto il progetto di oltre 50 ettari in zona Aia nel Comune di Loreo, si è mobilitata contro con forza Coldiretti ( LEGGI ARTICOLO ), ma i progetti per la realizzazione di impianti di questo genere punteggiano ormai l'intero territorio.Come per la produzione di biogas non per autoconsumo, spacciato per economia circolare, anche l'agrovoltaico ( LEGGI ARTICOLO ) è figlio di un equivoco indotto probabilmente da qualche multinazionale a caccia di incentivi: si spaccia per green economy qualcosa che lo è solo in apparenza.A questo si aggiunge il mix di interesse economico che nasce nell'incontro di proprietari terrieri in cerca di facile profitto e grandi produttori di energia fotovoltaica che si mantengono con gli incentivi elargiti frettolosamente al settore: un connubio micidiale che trasforma la buona idea del fotovoltaico da installare in aree industrialmente degradate o già edificate in un ulteriore consumo di suolo e in danno per la biodiversità.al massimo di un po' di foraggio non è consumo di suolo, in un Veneto già primatista nazionale nella specialità” conclude il portavoce della Rete dei comitati Vanni Destro.