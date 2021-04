Mercoledì riaprono le scuole, potenziati i trasporti pubblici

ROVIGO - Da mercoledì riaprono le scuole e riparte la didattica in presenza (al 50%) per le scuole secondarie di secondo grado di tutta la Regione.

Oltre all’organizzazione scolastica in capo all’Ufficio Scolastico Regionale, anche le aziende di trasporto hanno riprogrammato i loro servizi al fine di garantire il trasporto pubblico, anche per gli studenti, in modo adeguato ed in assoluta sicurezza.

Le attività di trasporto infatti devono fare in conti con le norme vigenti in materia di capacità massima dei mezzi, limitata al 50% dei posti normalmente utilizzati e pertanto sono stati attivate le corse aggiuntive ed integrato il supporto di personale a terra, in coerenza con quanto già pianificato nell’ambito dei tavoli di lavoro coordinati dai Prefetti.

Nelle province di Padova e Rovigo sono stati previsti 126 mezzi aggiuntivi, 43 operatori a terra e ben 200 corse giornaliere aggiuntive. In totale, in tutto il Veneto, saranno 1.573 le corse aggiuntive, 487 i mezzi in più messi in campo.