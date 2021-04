Il Comune di Rovigo promuove la presentazione di un progetto agrovoltaico e spunta uno striscione dalla sede di Coldiretti

ROVIGO –vista la pubblicazione sul sito del Comune capoluogo della presentazione del progetto di impianto agrovoltaico ( LEGGI L’AVVISO PUBBLICO ) alle porte del capoluogo.Dall’associazione non vengono addotte tesi relative al rispetto dell’ambiente, non si parla del fatto che le colture sotto i pannelli, quindi in parte in ombra, abbisognano solo di un terzo dell’acqua generalmente necessaria alla loro coltivazione, non si parla della produttività dei terreni, circa l’80% su certe colture, ma anche migliori su altre, come per esempio nel caso dei cavoli, solo No, senza nemmeno citare che i pannelli sono sospesi e non, come fanno intendere, a terra. Peccato.La posizione integralista degli agricoltori rimane fine a se stessa invocando come un mantra i temi già espressi: “”. Gli stessi Coldiretti difendono invece la produzione di biomasse per produrre energia termica ed elettrica, perchè producono reddito e lavoro, anche se per ottenere 1MWh servono almeno 150 ettari di terreno invece che 1 ettaro a fotovoltaico ( LEGGI ARTICOLO )."L'elettricità prodotta con l'agrovoltaico - conclude l'esperto di Enea - in base alla caratteristiche fisiche e alla posizione dei terreni può essere fatta circolare localmente rendendo l'azienda energeticamente neutra o consentirle di generarne più di quanta ne consumi e venderla sul mercato".È un modo per sensibilizzare i cittadini su quanto sta succedendo nella vicina campagna polesana.Dopo oltre i 60 ettari di parco fotovoltaico che potrebbe interessare il comune di LoreoQuesto significa. La nostra è una protesta civica che vuole coinvolgere tutti i fruitori della bellezza del paesaggio rurale, essendo quello polesano uno dei pochi rimasti in Veneto.oltre ai 671 già consumati per fare posto ai parchi solari su suolo agricolo – ha detto Carlo Salvan - Sono sempre di più gli enti, le società finanziarie non agricole con dietro soggetti anche stranieri che investono su questa fonte rinnovabile adducendo interessi green e camuffando le operazioni come promozione di una cultura agro energetica, ma che altro non sono”.