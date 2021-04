ROVIGO - Mentre la FIP Veneto comunica l’annullamento dei campionati di Serie C Silver e di Serie D, che era comunque nell’aria, il Cipriani Nuovo Basket Rovigo continua a pensare alla prossima stagione e riconferma un altro tassello fondamentale: Marco Demartini rimane a Rovigo.

Assieme a capitan Khalifa Diagne, Demartini è l’altra Pantera in forza al Nuovo Basket Rovigo che ha fatto tutto il percorso, partendo dalla Prima Divisione e arrivando sino alla Serie D. E, il suo cammino con il Cipriani, continuerà dunque anche nella stagione 2021/22. L’accordo, che non è certo stato difficile da raggiungere visto l’attaccamento alla maglia del forte giocatore polesano, è stato definito nelle scorse ore. Nella prossima stagione, il vicecapitano delle Pantere esordirà in Serie D con la casacca della sua città.

Demartini, classe ’96, è un’ala in grado di ricoprire diversi ruoli e, anche per questo motivo, risulta fondamentale negli schemi di coach Maurizio Ventura. È cresciuto nelle giovanili della 4T Ferrara, dove ha vissuto esperienze importantissime con le partecipazioni a campionati nazionali, quali l’impegnativo DNG contro le migliori società d’Italia, fra le quali la Virtus Bologna di Simone Fontecchio e la Reyer Venezia di Nicola Akele. Sempre a Ferrara, Demartini esordì a soli 16 anni in serie C: nella stagione 2012/13 realizzò anche 6 punti contro Novellara, mentre l’anno seguente arrivò a realizzare il suo massimo di categoria (9 punti contro Budrio e, ancora, contro Novellara). Dopo Ferrara, la scelta dettata dal cuore di tornare a Rovigo.

Inutile dire che da subito, in Prima Divisione, Demartini è stato determinante. Così come lo è stato negli anni di Promozione, con una continua escalation di prestazioni fino alla cavalcata dell’ultima stagione giocata, quella dell’ormai noto record, che ha consegnato al Cipriani la Serie D. Ora anche Demartini, come tutte le squadre di Serie D del Veneto, freme per poter tornare in campo e riprendere il percorso verso le categorie più alte, quelle che Demartini e compagni vogliono raggiungere nelle prossime stagioni.

Coach Ventura è entusiasta della sua riconferma: “Mi riempie di gioia, anche se onestamente non avevo dubbi che Demartini sarebbe rimasto con noi. So bene quanto ci tenga all’NBR. La sua crescita in questi due anni assieme a noi è stata evidente a tutti. La grande stagione della promozione in Serie D è coincisa con la sua crescita come uomo, come persona. Oltre ad essere diventato responsabile in campo, è estremamente importante perché può ricoprire tre ruoli. Per il bene del progetto NBR, è fondamentale che Marco faccia parte della nostra squadra ancora per molti anni!”.

“Per me – spiega Marco Demartini - è un vero onore fare ancora parte di questa famiglia. Assieme a Khalifa Diagne, sono al Nuovo Basket Rovigo da più tempo di tutti e questo, per me, è motivo d’orgoglio. Khalifa ed io ci impegneremo a trasmettere ai nostri compagni il senso di appartenenza a questi straordinari colori. Grazie ancora per la fiducia!”.