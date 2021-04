Confesercenti lancia l'appello: "Se ripartiamo noi riparte l'Italia"

ROVIGO - “L’accelerazione della campagna vaccinale è necessaria ma non basta.la giornata di mobilitazione nazionale organizzata dall’associazione di imprese per oggi, mercoledì 7 aprile.Una lettera al Presidente della Repubblica per farsi garante delle istanze dell'associazione nel trasmetterle al Governo per essere ascoltati. "Chiaro che se dobbiamo rimanere chiusi per forza, l'alternativa per i consumatori rimane l'acquisto su Amazon" afferma sconsolatoProponiamo la revisione delle prescrizioni in termini di somministrazione, asporto, mercati, nelle varie fasce colorate. Per centri estetici e parrucchieri, bastano le prescrizioni in essere."."I sostegni o ristori sono da barzelletta, abbiamo proposte sulla fiscalità - chiude Vittorio Ceccato - sul credito alle imprese, sulle modalità di vendita, anche per gli ambulanti, proposte contro gli assembramenti che ci sono anche in pista ciclabile se qualcuno si ferma a fare due chiacchere. Proposte concrete perchè le imprese sono il motore dell'economia e del lavoro".