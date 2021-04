Adria: istituito un punto per prenotare il proprio vaccino antiCovid

ADRIA (Rovigo) - Istituito presso lo “Sportello delle opportunità” di via A.Manzoni ad Adria, a pochi passi dalla chiesa Cattedrale, la possibilità per i cittadini di poter prenotare online la vaccinazione anti-covid-19.saranno aiutati dai volontari che si sono messi a disposizione per attivare la prenotazione online per l’esecuzione della vaccinazione anti-covid-19.A darne notizia l’assessore ai servizi sociali Sandra Moda che informa: ”L’Amministrazione Comunale continua ad essere al fianco delle persone più fragili e disponibile a venire incontro alle difficoltà. Ricordo il numero per le emergenze comunali, gestito dalla protezione civile 388 098 3276. Numero istituito a supporto di tutta la comunità adriese”