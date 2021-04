Confermata l'attenzione della Regione del Veneto nei confronti della realtà del Cur

ROVIGO - Lo scorso 30 marzo si è fatto il punto delle relazioni tra il Cur e la Regione del Veneto, grazie ad un primo incontro da remoto che ha visto coinvolti il presidente dell'ente Diego Crivellari, il vicepresidente Paolo Avezzù, l'assessore regionale polesano Cristiano Corazzari e l'assessore regionale con delega alla Formazione Elena Donazzan.

L'incontro, che si è svolto in un clima assolutamente cordiale, è stato l'occasione per poter presentare l'attività del nuovo cda dell'ente entrato in carica nei giorni scorsi e, in particolare, l'occasione per mettere in rilievo il rinnovato impegno del Cur a sostenere e supportare dinamicamente con la propria funzione la presenza dell'università sul territorio polesano, cogliendo le nuove opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi, a cominciare dalla promozione dello studentato recentemente costruito nell'area fieristica del Censer, destinato come struttura convenzionata ad ampliare la residenzialità universitaria in città e - soprattutto - dal nuovo corso di laurea magistrale in Ingegneria idraulica, che sarà ospitato dal prossimo autunno negli spazi dell'ex Celio, sancendo l'arrivo dell'Università di Padova nel centro della città.

Crivellari e Avezzù, nei loro interventi, hanno ribadito la ferma volontà di consolidare, d'intesa con i soci e con il supporto della Fondazione Cariparo, il ruolo del Cur quale polo formativo di riferimento di area vasta, un ruolo che va ampliandosi ben oltre i confini del Polesine, e hanno altresì ribadito l'importanza strategica della presenza dell'università rodigina per ogni prospettiva futura e per ogni ragionamento sulla crescita di un territorio particolare come quello di Rovigo e della sua provincia.

L'assessore Donazzan, cogliendo con favore le novità che sono emerse nel corso dell'incontro, ha confermato l'attenzione della Regione del Veneto nei confronti della realtà del Cur e ha evidenziato, tra le altre cose, l'importanza di monitorare gli effetti dell'orientamento in entrata e in uscita e, di conseguenza, la centralità del rapporto costruito dalle sedi universitarie - come quella di Rovigo - con il territorio e, in particolare, con il mondo della scuola e con il mondo del lavoro, anche nell'ottica di una prossima auspicabile ripartenza della società e dell'economia post-Covid.

In tale ottica, potrà risultare di notevole interesse anche pensare a come strutturare delle relazioni tra l'università e una nuova realtà come quella rappresentata, pure in Veneto e in Polesine, dalla formazione post-diploma degli Its.