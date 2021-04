Riparte a gonfie vele l’Accademia di pattinaggio verdeblù

ROVIGO - Dopo una breve pausa, con il ritorno in “zona arancione” ecco rifiorire i corsi che animano da settembre le tre piste del Pattinodromo delle Rose di via Bramante. I corsi si svolgono dal lunedì al sabato grazie alla passione, alle competenze ed alla disponibilità dello staff tecnico, pronto a nuove avventure come la ripresa del terzo corso dell’accademia il mercoledì ed il venerdì dalle 18 alle 19 e il raddoppio della floridissima esperienza di Adria il martedì e giovedì dalle 16 alle 16.45 e dalle 16.45 alle 17.30 nella splendida piattaforma del Centro giovanile San Pietro in via Pignara.

“Le tre settimane di sosta forzata non ci hanno ci hanno scoraggiato – dice il viceopresidente Paolo Ponzetti -, anzi. Abbiamo aumentato l'offerta per accogliere sempre un maggior numero di pattinatori di tutte le età avendo corsi ogni pomeriggio e sera. Inoltre abbiamo migliorato le strutture arricchendo il Pattinodromo di fiori, piante e altre essenze”

Insomma, ci sono tutti i presupposti per il decollo primaverile che vede anche la ripresa dei corsi per giovani ed adulti ogni lunedì e mercoledì con una duplice offerta. Dal 7 aprile dalle 20 alle 20.45 il corso base, dalle 20.30 alle 21.15 il Rollerfitness che mixa attività aerobica e coordinativa con esercizi tipici del fitness uniti al mondo delle otto ruote, godendo degli ampi spazi all'aperto immersi nel verde dell’impianto di via Muratori-Via Bramnante in una totale area covid free. Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito www.skatingclubrovigo.it o telefonando al 347.0013300. Ai blocchi di partenza anche l’attività agonistica del settore corsa con il campionato interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia che si gareggerà a Spinea (VE) il prossimo fine settimana, competizione riservata alle categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior, Senior e Master con impegnati ben 21 atleti rodigini.