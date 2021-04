Sarà ricco di appuntamenti il palinsesto televisivo ovale del prossimo weekend

Si parte nella giornata di domani con Rebels-Western Force, match valido per l’ottava giornata del Super Rugby AU, in diretta su Sky Sport Collection alle 11.45.

La giornata di sabato 10 aprile si aprirà con la settima giornata del Super Rugby Aotearoa con Highlanders e Chiefs che si sfideranno alle 9.05 in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Alle 11.45 Reds e Brumbies si affronteranno nel match valido per l’ottava giornata del Super Rugby AU in diretta su Sky Sport Collection

Alle 14.30 i riflettori si sposteranno sulla sedicesima giornata del Peroni Top 10 – con partite in programma anche alle 15 e alle 16 – con tutti i match che saranno trasmessi in diretta su Facebook, Youtube e App della Federazione Italiana Rugby.

Alle 15 il palcoscenico sarà dedicato alla Nazionale Italiana Femminile che farà il proprio esordio al Women’s Six Nations 2021 a Parma contro l’Inghilterra: collegamento su Eurosport 2 e Eurosport Player a partire dalle 14.45 con Andrea Gardina e Antonio Raimondi.

La Champions Cup entrerà in scena nel pomeriggio con due quarti di finale alle 16 e alle 18.30 su Sky Sport Arena, mentre alle 18 su Eurosport Player si affronteranno Galles e Irlanda nel match valido per la seconda giornata del Women’s Six Nations 2021.

La serata di sabato si concluderà con la trasferta del Benetton a Montpellier con i biancoverdi impegnati nel quarto di finale di Challenge Cup in diretta alle 21 su Sky Sport Arena.

Domenica 11 aprile alle 9.30 è in programma il match tra Hurricanes e Crusaders valido per la settima giornata di Super Rugby Aotearoa in diretta su Sky Sport Arena.

Il weekend rugbistico si concluderà con gli ultimi due quarti di finale di Champions Cup in diretta alle 16 (Clermont-Tolosa) e in differita alle 23.15 (Bordeaux-Racing 92) su Sky Sport Collection.

Questo il palinsesto completo:

Super Rugby AU – 09.04.21 – VIII giornata – ore 11.45 – diretta Sky Sport Collection

Rebels v Western Force

Super Rugby Aotearoa – 10.04.21 – VII giornata – ore 9.05 – diretta Sky Sport 1 e Sky Sport Arena

Highlanders v Chiefs

Super Rugby AU – 10.04.21 – VIII giornata – ore 11.45 – diretta Sky Sport Collection

Reds v Brumbies

Peroni TOP10 – 10.04.21 – XVI giornata – ore 14.30 – diretta Facebook, Youtube e App FIR

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons

Women’s Six Nations 2021 – 10.04.21 – II giornata – ore 15 – diretta Eurosport 2 e Eurosport Player

Italia v Inghilterra

Peroni TOP10 – 10.04.21 – XVI giornata – ore 15 – diretta Facebook, Youtube e App FIR

S.S. Lazio Rugby 1927 v Kawasaki Robot Calvisano

Peroni TOP10 – 10.04.21 – XVI giornata – ore 15 – diretta Facebook, Youtube e App FIR

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca

Champions Cup – 10.04.21 – Quarti di finale – ore 16 – diretta Sky Sport Arena

La Rochelle v Sale Sharks

Women’s Six Nations 2021 – 10.04.21 – II giornata – ore 18 – diretta Eurosport Player

Galles v Irlanda

Champions Cup – 10.04.21 – Quarti di finale – ore 16 – diretta Sky Sport Arena

Exeter Chiefs v Leinster

Challenge Cup – 10.04.21 – Quarti di Finale – ore 21 – diretta Sky Sport Arena

Montpellier v Benetton Rugby

Super Rugby Aotearoa – 11.04.21 – VII giornata – ore 9.30 – diretta Sky Sport Arena

Hurricanes v Crusaders

Champions Cup – 11.04.21 – Quarti di finale – ore 16 – diretta Sky Sport Collection

Clermont Tolosa

Champions Cup – 11.04.21 – Quarti di finale – ore 23.15 (differita) – diretta Sky Sport Collection

Bordeaux v Racing 92