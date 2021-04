Il Veneto che Vogliamo punta il dito verso Emanuela Beltrame e scrive a Cristiano Corazzari

ADRIA (Rovigo) - "Egregio assessore Cristiano Corazzari,

portiamo alla sua attenzione un fatto a nostro avviso grave, che ha avuto luogo nel civico consesso di Adria svoltosi il 31 marzo. Un esponente del gruppo Lega ha infatti proposto attraverso un emendamento al bilancio di previsione di svuotare i capitoli destinati a Cultura e Turismo in favore delle partite Iva, giustificando tale scelta di merito con le seguenti parole: "con la cultura non si può mangiare, non possiamo metterla sul piatto e nemmeno pagarci le bollette". Così il coordinamento polesano del Veneto che Vogliamo, che non ha tollerato queste parole pronunciate dal consigliere comunale leghista Emanuela Beltrame nell'ultimo consiglio comunale svoltosi prima di Pasqua il 31 marzo scorso.

"In virtù del suo referato alla Cultura, come Assessore Regionale, ci rivolgiamo pertanto a Lei chiedendoLe come istituzione di prendere le distanze dalle parole espresse dal gruppo Lega adriese".

"Consapevoli delle difficoltà che stanno mettendo a dura prova il mondo delle partite IVA, siamo però a sottolineare come non esistano partite IVA di serie A e partite IVA di serie B e di come la Cultura sia un settore economico a tutti gli effetti che merita di essere tutelato e difeso nei suoi diritti e nella sua dignità".

Proseguendo: "Come ricorda il Rapporto Federculture nel 2020 oltre il 70% degli Enti culturali ha stimato per quest’anno un calo superiore al 40% e il 13% di questi preventiva un vero e proprio crollo, pari al 60%. Senza parlare delle perdite subite dalla cosiddetta “event industry” che va a comprendere il mondo del Teatro, dei concerti e della musica dal vivo che secondo un'indagine AstraRicerche produrrà una perdita di fatturato dell’85% per il 33,2% dei soggetti coinvolti, fra il 65 e l’80% per il 39,1% dei soggetti coinvolti e tra il 40 e il 60% per il 17,9% dei soggetti coinvolti".

Riteniamo che questi numeri allarmanti impongano una serie di riflessione sulle politiche economiche da adottare per sostenere il mondo della Cultura e una lungimirante strategia di rilancio del settore anche attraverso le somme messe a disposizione dal recovery fund.