Fabrizio Pavan accusa Viaro di portare Lendinara contro gli scogli

LENDINARA (Rovigo) - Il consigliere di minoranza Fabrizio Pavan, non demorde e prosegue con le sue metafore a stilettare Viaro e i suoi fedelissimi “consiglieri/Bravi” (di manzoniana memoria), rinchiusi nel fortino, forse aspettando che le acque si calmino. Sembrano non esserci dubbi che il ragionier Luigi Viaro, nominato dal popolo nel maggio del 2019 primo cittadino, stia usando la fiducia di quella che lui stesso chiama “comunità” in modo ben diverso da quelle che erano stati gli impegni elettorali rimasti solamente promesse. Forse i lendinaresi, quelli che l’hanno votato ed anche gli altri, avrebbero il diritto di ricevere risposte concrete, in questo periodo di pandemia.

Chiede il consigliere a Viaro:“ Signor Sindaco è sicuro che i commercianti, gli artigiani e le partite iva che vivono e lavorano a Lendinara siano tutti in grado di sbancare il lunario o lei e la sua giunta siete solo impegnati nella spartizione di posti, peggio dei tempi della prima repubblica, ammansite da fiori e palloncini sui ponti?”

In realtà, si risponde Pavan, Lendinara per le difficoltà portate dalla pandemia, ha bisogno di ben altre risposte.

“È, comunque, opinione comune, in città che solo l'assessore Valentini si è dimostrato in grado di tener testa ad una situazione di sostanziale scioglimento della maggioranza che ha vinto le elezioni”. L'amministratore Viaro ha dimostrato ,invece, di attorniarsi solo di "yes man" , consiglieri senza identità politica, pronti ad avallare, ogni dictat del sovrano, senza conoscerne obiettivi e strategie.

Il riferimento, per niente casuale di Pavan fa esplicita menzione al ritorno in “Forza Italia” di Viaro, per un posto nel CdA di Veneto acque alla prossima assemblea del 15 aprile prossimo.

Con le promesse elettorali però non si riempiono la borsa della spesa delle famiglie, è l’amara constatazione di Pavan che osserva come, mentre Lendinara sprofonda nella crisi, da due anni i consiglieri comunali dell'ex ICM stanno a scaldare gli scranni del consiglio comunale per fare solo barriera, non certo corallina, in difesa di un sindaco che è in cerca di posti, sotto qualsiasi bandiera.

Secondo Fabrizio Pavan, il sindaco Viaro e la sua maggioranza assomigliano molto al comandante della Costa Concordia, quando dice: “Al sindaco chiediamo “torni sulla nave” perché la nave/comune ha bisogno di una guida vera in questo periodo per poter affrontare le tante problematiche della città”.

Quindi, assicurando che da consigliere di minoranza non cerca visibilità o poltrone, conclude che questo non è il tempo per questioni di potere o per ricollocazioni politiche fatte solo per ambizioni carrieristiche: “Oggi c'è la dignità dei lendinaresi da mettere al sicuro,…perché siamo tutti sulla stessa barca, …ma Lei, come il comandante Schettino, si fermi ed ammetta d’aver sbagliato nel suo solito “prometter lungo e mantener corto”, come scrive Dante, e chieda al presidente del consiglio comunale di tornare al giudizio degli lendinaresi.

Ugo Mariano Brasioli