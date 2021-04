Confagrigoltura batte dove il dente duole: gli impianti fotovoltaici a terra derivano da una precisa volontà del 2020 della Regione Veneto

ROVIGO – Senza alcun bisogno di indossare elmetti per una guerra di bandiera, come quella ingaggiata dalla associazione Coldiretti,“A tal fine è importante ricordare che nel 2012 la Giunta Regionale Veneta con deliberazione 119/CR aveva sostanzialmente vietato l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree identificate nel Ptrc (Piano territoriale regionale di coordinamento) a “elevata utilizzazione agricola”.” commenta il, normalmente localizzate nelle vicinanze dei centri abitati. Tali aree nel precedente Ptrc erano comprese nella classificazione “ad alta utilizzazione agricola”.I Comuni sono tenuti ad approvare il proprio piano urbanistico recependo le indicazioni regionali” continua Chiarelli.Il motivo per cui nel 2020 si è voluto aggiornare lo strumento varato nel 2012 è sostanzialmente perché sono cambiate molte cose, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia ed i costi degli impianti.Si tratta di progettazioni che prevedono la sola vendita di energia a prezzi variabili da 0,04 a 0,06 kWhInoltre per un MW potrà essere utilizzata una superficie di poco più di un ettaro a fronte dei 3 di circa dieci anni fa. Il costo si è notevolmente ridotto, si parla di cifre intorno al milione di euro per MW”.per l’individuazione delle aree inidonee e idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra ( LEGGI ARTICOLO ). “Nei prossimi giorni tutti i portatori di interesse potranno effettuare proposte e presentare modifiche che poi il Consiglio valuterà. In sostanza(parchi, aree Unesco, rete 2000) e aree Dop Igp Doc Docg e produzioni tradizionali, nelle aree ad elevata utilizzazione agricola (H), nelle aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa (I). Per i soli imprenditori agricoli professionali ed i coltivatori diretti potranno essere effettuati impianti fino a 200 KW nelle aree H e I e fino a 1 MW nelle aree L comunque fino a un massimo del 50% della superficie aziendale” sottolinea Chiarelli., il Ptrc del 2020, appunto., vista la brevissima vita dello strumento,per limitare quanto già deciso nel 2020 piuttosto che modificare il Ptrc esistente., ovvero impianti di dimensione minima da 35-40 Mwh, tanto che vengono fissati limiti produttivi ed imposti vincoli che vietano a società terze di essere soggetti proponenti l’investimento. In pratica una legge tutta a favore degli imprenditori aagricoli e dei coltivatori diretti.Esistono studi, anche ripresi recentemente dall’Accademia dei Georgofili, che evidenziano come(studio della Oregon University), o orticole come cavoli o lattuga. In Italia non esistono ancora linee guida per progettare impianti che correttamente gestiscano al meglio la distanza e altezza dal suolo dei pannelli. Ritengo che questa debba essere la frontiera tecnica e scientifica da sviluppare nel prossimo futuro.A tal fine esistono tutti i mezzi affinché un Ente pubblico con capacità autorizzativa ponga prescrizioni chiare affinché su un determinato impianto venga mantenuta l’attività agricola attraverso la presentazione annuale della domanda unica, delle fatture di vendita dei prodotti agricoli e di acquisto di mezzi tecnici e cedolini paga degli addetti impiegati alla produzione. Si potrebbe attivare una specifica certificazione da parte di un ente terzo.verificare la copertura massima per comune e area omogenea, determinare le distanze minime tra impianti, individuare tipologie standard di realizzo e prescrizioni obbligatorie da seguire;”.

Nei prossimi giorni Confagricoltura Veneto analizzerà la proposta di Legge regionale n. 41 e presenterà le proposte di modifica nelle sedi opportune.