Al via ad Adria il progetto Vali per facilitare il lavoro

ADRIA (Rovigo) - Al via il progetto "Vali", l’acronimo di Valore, autonomia, lavoro, inclusione. Ente promotore del progetto è la, con l'obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e per un reinserimento nel mondo del lavoro, mentre l'Ente attivatore del progetto è Irecoop Veneto.“Trattasi di un progetto sperimentale volto a migliorare l'incontro fra le competenze offerte dall'utente e quelle richieste dalle aziende, attraverso la professionalità dei facilitatori che accompagneranno i beneficiari, con interventi mirati sulle dimensioni sociali, relazionali e lavorativi degli interessati – spiega l’assessore Sandra Moda -. Per l'ambito di Adria è previsto l'accesso perquali la residenza nelle provincie di Padova e Rovigo, essere iscritti al centro per l'impiego, avere la cittadinanza comunitaria o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e di avere specifiche condizioni reddituali".ringrazia i vertici della fondazione Cariparo per la particolare attenzione riservata alle comunità del territorio in questo periodo di emergenza sanitaria e invita la cittadinanza a reperire tutte le informazioni del progetto Vali sul sito www.progettovali.it o tramite l'help desk al nr. 3336227377 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e sul portale del comune di Adria.