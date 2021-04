Emanuela Beltrame: "Micheletti parla di cultura, ma sono stati zero i fondi destinati agli operatori del settore"

ADRIA (Rovigo) - “L’assessore Micheletti e Claudio Curina, dell’associazione Il Veneto che vogliamo hanno spiacevolmente strumentalizzato e decontestualizzato una frase pronunciata dalla consigliera comunale della Lega Emanuela Beltrame nel corso dell’ultimo consiglio sul bilancio –in riferimento alle accuse fatte dal coordinamento polesano del Veneto che Vogliamo proprio al consigliere comunale di Lega ( LEGGI ARTICOLO )."È ovvio che noi non siamo contro la cultura, come abbiamo detto e ripetuto più volte, ma abbiamo ritenuto opportuno proporre di diminuire le risorse previste per la stagione teatrale ed i gemellaggi perché,mentre siamo certi che le partite Iva, i ristoratori, i commercianti, le associazioni e le scuole materne stanno vivendo ora una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista economico e hanno bisogno adesso di sostegno".A nome della sezione della Lega di Adria e di tutto il centrodestra esprimo pertanto solidarietà nei suoi confronti (per l’attacco che ha ricevuto)”.Successivamente è Emanuela Beltrame che specifica: “Se c’è una cosa che l’assessore Andrea Micheletti e il consigliere comunale Enrico Bonato sanno fare è tentare di strumentalizzare, anche se in modo maldestro,che mai hanno visto un’amministrazione così bizzarra e brancaleonica, che ha portato la nostra bellissima Città, non solo al degrado, ma ad un isolamento sociale ed economico sempre più stringente e mai visto sino ad ora"."Micheletti ha strumentalizzato alcune frasi che io avrei pronunciato nel consiglio comunale dedicato al bilancio di previsione. Il bilancio da loro approvato non ha previsto alcuna somma di denaro né per gli operatori dello spettacolo né per quelli della cultura. Questa amministrazione si è completamente dimenticata di tutti coloro che in questa pandemia stanno collassando però vanno fieri di impegnare per il prossimo futuro,Concludendo: "nel capitolo trasferimenti ad attività produttive per emergenza coronavirus, a sostegno delle le partite iva, incluse quelle dei settori cultura e turismo".