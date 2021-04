Valori in Comune denuncia la mancanza di un confronto sul bilancio

LENDINARA (Rovigo) - “Ci saremo aspettati una convocazione a un tavolo propedeutico alla stesura del bilancio di previsione 2021 dopo avere inviato alcune delle nostre proposte per il Bilancio 2021… in realtà apprendiamo dalla stampa che la giunta ha provveduto ad approvare il documento per l’esercizio 2021 e mandarlo direttamente alla discussione in consiglio comunale”. Con queste parole consegnate ad un comunicato, il gruppo consiliare di minoranza Valori in Comune manifesta la propria delusione per il mancato confronto promesso, ma non onorato dal Sindaco Viaro. Alessandro Ferlin, Valentina Travaglini Boldrin e Fabrizio Pavan avevano proposto interventi a sostegno delle famiglie e del commercio per aumentare la popolazione e contrastare gli effetti della pandemia, ma come già avvenuto l’anno scorso, l’invocato tavolo di confronto propedeutico alla stesura del bilancio non c’è stato.

In questo modo il bilancio di previsione, che passerà al vaglio del consiglio comunale il prossimo venerdì 16, mancherà del contributo delle minoranze.

I tre consiglieri, perciò, fanno sapere all’opinione pubblica i contenuti delle loro proposte principalmente mirate ad attenuare l'impatto negativo della pandemia sull’economia locale. In particolare, sono state proposti alcuni interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà o rimaste senza lavoro, forme di aiuto mirate alle attività economiche colpite dalle chiusure, contributi per l'accesso alla didattica a distanza e alle scuole paritarie, un piano quinquennale a favore dei giovani nuclei familiari per l'incremento demografico, affiancato da un sistema di incentivi e detassazione per le nuove abitazioni. Nel pacchetto proposto, Valori in Comune suggeriva un aiuto per la Casa albergo per anziani, sia in forma di contributo da erogare in più anni a fronte dei progetti futuri, sia come sostegno ai servizi che la Casa offre, per abbattere le rette pagate dagli ospiti e il costo dei servizi domiciliari, mentre per gli ultraottantenni che vivono soli si proponeva l'innalzamento del limite Isee per accedere ai servizi domiciliari.

Non mancano proposte sulla viabilità , fra le quali la realizzazione di una breve pista ciclabile tra la rotatoria del cimitero e il Lidl, mentre si proponeva una soluzione per la riapertura al traffico delle strade attorno al campanile del duomo, chiuse da quasi un anno e mezzo per la caduta di frammenti dall'alto edificio.

Per rilanciare il commercio e rianimare la città, infine, Valori in Comune aveva chiesto di stilare un progetto di riqualificazione del centro storico, in particolare delle piazze Risorgimento, San Marco e Alberto Mario, e delle vie di collegamento.

Nel documento presentato al Sindaco, c’era spazio anche per proposte ambientali e sul volontariato.

“C'era tutto il tempo per confrontarsi e avevamo dato ampia disponibilità … ma ci siamo sentiti rispondere di inviare in fretta e furia qualche proposta e che se ne sarebbe tenuto conto se fosse stata ritenuta condivisibile”. In questo modo però l’amministrazione smentisce se stessa quando invoca il concetto di squadra e di comunità perché, sostengono i tre Consiglieri “Quale comunità può esserci se si ignorano le minoranze o si strumentalizzano per cercare di dividerle, accontentandone una parte con qualche piccola briciola?”.

Ugo Mariano Brasioli