L’onda gialla che spinge contro quella verde

ROVIGO -

La battaglia di Coldiretti Rovigo

contro la possibilità garantita dal Ptrc approvato dalla Regione Veneto lo scorso 30 luglio 2020 di installazione impianti fotovoltaici su terreni agropolitani

va avanti, tramite i soci, in primis, ma anche tramite la comunità, a maggior ragione dopo la presentazione del progetto agrovoltaico che interesserà la città di Rovigo

.



Alla posizione dell’associazione Coldiretti si è unito in settimana un comitato “Mamme Zero consumo suolo” che insieme ad altri soggetti si sono presentati sabato al mercato di Campagna Amica per firmare e appoggiare la protesta. Parallelamente, si sono unite le forze delle altre Coldiretti del Veneto, perché quello che si sta vedendo a Rovigo potrebbe toccare anche altre zone regionali, finché non ci sarà una norma chiara che eviti il consumo del suolo.

Intento unico di tutti: evitare che

il

progetto

di Rovigo, ma ovviamente anche quello di Loreo,

arrivi

no

a conclusione.

Lo scetticismo

di

Coldiretti, oltre che sulla buona riuscita delle coltivazioni, riguarda appunto il consumo di suolo agricolo nonostante l’ampia disponibilità di altre superfici che possono essere usate . “La terra è la cosa più preziosa che abbiamo, ma non tutti sono d’accordo. Senza citare tutti i riflessi negativi in termini paesaggistici e ambientali, l’orrore di questi parchi è dovuta alla loro estensione, ma anche la conformazione con vele alte circa 5/6 metri. Intere aree rurali diventeranno interamente artificiali, in lungo e in largo: è questo quello che vogliamo lasciare ai nostri figli?”.

Per stemperare la posizione integralista contro le energie rinnovabili da fotovoltaico l’associazione ha coniato un nuovo slogan

“Il fotovoltaico che ci piace è quello che tocca il cielo, non la terra”

con tanto di

selfie degli associati con i propri pannelli fotovoltaici. Su tetti delle aziende, sulle

serre, sulle

stalle e sulle proprie abitazioni, ma “poco e niente a terra, perché la terra è sacra e non va sprecata”

ribadiscono da via Alberto Mario a Rovigo