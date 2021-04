ROVIGO - Il Cipriani Nuovo Basket Rovigo riconferma anche Antonio Agujaro. La guardia polesana, classe 2000, è fra i primi giocatori ad essere stato contattato dalla dirigenza rossoblù per rinnovare l’accordo per la prossima stagione. Su Agujaro, infatti, il Cipriani conta davvero molto. Si tratta di un atleta dalle enormi potenzialità, cestisticamente cresciuto in Polesine, e che nella stagione 2020/21, purtroppo vissuta solo a livello di allenamenti, ha conquistato lo staff tecnico per le sue qualità, ma anche i compagni di squadra e la dirigenza per le sue doti umane. Su Agujaro, coach Maurizio Ventura conta davvero parecchio.

L’esterno polesano è cresciuto nella Pallacanestro Lendinara, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili sino ad arrivare all’Under 20, nella stagione 2019/20, nata da una collaborazione fra il club di Lendinara e il Cipriani NBR. In quella stagione, Agujaro viaggiava ad una media punti di 15,8 per gara, con un massimo di 29 punti rifilati all’Usmi Padova. Con la prima squadra di Lendinara, Agujaro ha anche esordito in Prima Divisione a 17 anni, trovando spazio e soddisfazioni. L’anno scorso è arrivata la chiamata del Cipriani NBR, che gli ha proposto di fare il doppio salto di categoria. Purtroppo, l’esordio in Serie D non è ancora arrivato a causa dell’annullamento del campionato da parte di FIP Veneto (per le note difficoltà legate al coronavirus), ma Agujaro è pronto a riprendere il percorso assieme alle Pantere. “Sono contento – confessa Agujaro - di far ancora parte del Nuovo Basket Rovigo. Spero di non deludere le aspettative e non vedo l’ora di tornare in campo!”.

Il Direttore Sportivo, Alberto Ferrari, è entusiasta della permanenza in rossoblù di Agujaro e aggiunge: “Sono convinto che la prossima stagione sarà molto importante per la crescita di Antonio come giocatore. Con la sua conferma – conclude Ferrari - continuiamo con la costruzione della squadra del prossimo anno, che sarà un mix tra esperienza e gioventù che farà sicuramente divertire i nostri tifosi”.

La dirigenza rossoblù sta lavorando sodo non solo per riconfermare diversi giocatori, ma anche per nuovi ingaggi che saranno davvero di peso.