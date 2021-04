Aveva ingerito ovuli contenenti cocaina, arrestato alla stazione di Padova

PADOVA - Cocaina ed eroina, 1 arresto, 10 indagati, oltre 2 mila persone controllate, 227 servizi di vigilanza nelle stazioni, con 9 servizi antiborseggio, attuati in abiti civili. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati, nell’ultima settimana, dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, impegnato anche in attività di vigilanza a bordo dei treni e di pattugliamento lungo le tratte ferroviarie di competenza.

In particola, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati nello scalo ferroviario di Padova, è stato arrestato un 24enne. Alla vista degli agenti è sembrato subito nervoso, ha cercato di allontanarsi per eludere il controllo. Portato in Ospedale per l’esame radiologico, il sospetto della Polfer è stato confermato, aveva ingerito tre ovuli contenenti cocaina. E’ stato arrestato.

Nella stazione di Venezia-Mestre, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un 43enne, con diversi precedenti, perchè trovato in possesso di eroina destinata allo spaccio.

Due i provvedimenti di allontanamento dalle aree ferroviarie, emessi dalla Polizia Ferroviaria, a Padova e a Mestre, nei confronti di persone senza fissa dimora e solite importunare i viaggiatori.