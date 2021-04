Diciotto vittorie e tredici podi per i biancazzurri

ROVIGO - Nella piscine del polo natatorio di Rovigo si è svolta la sesta giornata dell’attività regionale delle categorie ragazzi, junior cadetti e senior, nel rispetto delle norme anti Covid 19. La Rovigonuoto ha messo in acqua tutti i suoi campioni conquistando diciotto vittorie, otto secondi e cinque terzi posti, una ottima prestazione con la speranza che sia l’ultima gara a porte chiuse, e che l’estate la stagione regina del nuoto ci porti a chiudere la stagione nella normalità con la riapertura delle piscine.

I campionati italiani di categoria si svolgeranno in varie sedi regionali, con la disputa dei campionati regionali primaverili, i campioni italiani delle varie categorie si avranno assemblando le varie classifiche regionali. I campionati regionali primaverili del Veneto si svolgeranno sabato 24 aprile per la categoria ragazzi, al centro federale di Verona, domenica 25 aprile nella piscina di Spresiano per la categoria junior, e domenica 25 aprile per le categorie cadetti e senior al centro federale di Verona.

Ecco i podi della Roviogonuoto nella gara di Rovigo: Marcello Surian categoria ragazzi primo nei 1500 stile libero; Marco Bergamin categoria ragazzi secondo nei 1500 stile libero; Annalisa Francato categoria ragazzi seconda nei 50 farfalla; Thomas Culatti categoria ragazzi secondo nei 400 misti; Diego Andreoli categoria ragazzi terzo nei 400 misti; Arianna Nezzo categoria ragazzi seconda nei 100 dorso; Giulia Maggio nella categoria senior prima nei 200 stile libero e prima nei 100 dorso; Chiara Bagatella prima nella classifica assoluta e prima nella categoria senior nei 100 farfalla, prima nella categoria senior nei 50 farfalla; Simone Braggion categoria junior primo nei 50 farfalla e secondo nei 100 farfalla; Sofia Soldà categoria ragazzi prima negli 800 stile libero; Andrea Loro terzo nella classifica assoluta e secondo nella categoria junior nei 1500 stile libero, terzo nella categoria junior nei 200 stile libero; Miriam Bortolotti terza nella classifica assoluta e terza nella categoria cadetti nei 200 stile libero, seconda nella classifica assoluta e prima nella categoria cadetti nei 100 farfalla; Angela Greta Gherardo prima nella categoria assoluta e prima nella categoria cadetti nei 200 stile libero, prima nella classifica assoluta e prima nella categoria cadetti negli 800 stile libero; Valentino Aggio primo nella classifica assoluto e primo nella categoria cadetti nei 400 misti; Asja Maria Gherardo seconda nella classifica assoluta e prima nella categoria junior nei 200 rana; Mattia Castello primo nella classifica assoluta e primo nella categoria senior nei 1500 stile libero; Valentina Maggio seconda nella classifica assoluta e seconda nella categoria cadetti negli 800 stile libero.

Gli altri risultati degli atleti della squadra assoluti della Rovigonuoto nella gara di Rovigo sono i seguenti: Marcello Surian categoria ragazzi 4° nei 200 stile libero; Raffaele Parini categoria ragazzi 7° nei 200 stile libero e 13° nei 100 farfalla; Manuel Rondanin categoria ragazzi 8° nei 200 stile libero; Matco Bergamin categoria ragazzi 9° nei 200 stile libero; Riccardo Zerbinati categoria ragazzi 12° nei 200 stile libero; Niccolò Baccaglini categoria ragazzi 18° nei 200 stile libero e 5° nei 100 dorso; Sergio Sponton categoria ragazzi 19° nei 200 stile libero e 4° nei 1500 stile libero; Mattia Sette categoria ragazzi 20° nei 200 stile libero e 23° nei 100 farfalla; Gabriele Rizzo categoria rgazzi 24° nei 200 stile libero e 18° nei 100 farfalla; Cecilia Fornasiero categoria ragazzi 5^ nei 200 stile libero e 6^ nei 100 farfalla; Elettra Bellettato categoria ragazzi 13^ nei 200 stile libero e 9^ nei 100 farfalla; Andreotti Vittoria categoria ragazzi 24^ nei 200 stile libero e 18^ nei 100 farfalla; Annalisa Francato categoria ragazzi 14^ nei 100 farfalla ; Thomas Culatti categoria ragazzi 4° nei 100 dorso ; Diego Andreoli categoria ragazzi 24° nei 100 farfalla; Alessio Baccaglini categoria ragazzi 4° nei 200 rana e 8° nei 100 dorso; Arianna Nezzo categoria ragazzi 4^ nei 100 farfalla; Diana Cestarollo categoria junior 9^ nei 200 stile libero e 9^ nei 100 farfalla; Emma Canova categoria cadetti 4^ nei 200 stile libero e 7^ nei 100 farfalla; Gioia Bisi categoria cadetti 7^ nei 50 dorso e 9^ nei 100 dorso; Sofia Soldà categoria ragazzi 6^ nei 100 dorso; Sofia Bortolozzi categoria ragazzi 20^ nei 100 dorso e 11^ nei 100 farfalla ; Martina Zago categoria junior 6^ nei 200 stile libero e 8^ nei 100 farfalla; Leonardo Allegri categoria junior 5° nei 50 farfalla; Valentino Aggio categoria cadetti 4° nei 100 farfalla; Aurora Giunta categoria cadetti 5^ negli 800 stile libero .