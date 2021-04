Federica Guarniero nella commissione nazionale giudici di gara

ROVIGO - Con immensa soddisfazione Mirvano Mazzetto, presidente del comitato provinciale Fci, comunica che la polesana doc Federica Guarniero è stata nominata componente della commissione nazionale giudici di gara. “Una grande soddisfazione – ha chiosato Mirvano Mazzetto - vedere, ancora una volta, la nostra provincia essere rappresentata a livello nazionale. Un grosso il bocca al lupo è il minimo che si possa augurarle, sono certo che sarà un punto di riferimento per tutti i giudici di gara del Veneto e del movimento ciclistico del fuoristrada. Ex ciclista del Gc Bosaro Emic, dove ha iniziato l’attività agonistica nella categoria Giovanissimi e per concludersi in quella degli Esordienti. Successivamente ha disputato il corso per giudici di gara regionale ed in prosieguo è diventata giudice nazionale ed internazionale. Laureata all’università di Bologna in economia aziendale da anni è un fiore all’occhiello per tutto il movimento ciclistico nostrano. Non è nuova a questo incarico ma, è solo un gradito ritorno visto che già dal 2014 al 2017 aveva vissuto questa esperienza. L’augurio di un buon lavoro da parte mia e, mi permetto di aggiungere, dei componenti il comitato provinciale e di tutto il movimento ciclistico polesano”.

Con Federica Guarniero in commissione nazionale si completa il cerchio. Il comitato provinciale Fci può contare sulla disponibilità di Vittorino Gasparetto, consigliere del comitato regionale veneto Fci, di Graziano Barbierato, segretario del consiglio direttivo Fci veneto, di Matteo Sarto, Eddy Paviato e Giovanni Casellato rispettivamente componenti delle commissioni regionali settore fuoristrada, amatoriale e promozionale. “Voglio anche ricordare che Giuseppe Canazza, il decano dei giudici di gara polesani, è componente della commissione regionale giudici di gara cui fa parte anche Federica Guarniero. Quelle occupate dai sopracitati a livello nazionale e regionale, sono posizioni importanti di cui il comitato provinciale né può andare molto fiero”.