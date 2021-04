Rovigo: crollano le nascite, cresce il numero degli over80 (+8,6%)

ROVIGO - A causa delle sue caratteristiche demografiche la provincia di Rovigo si caratterizza per la presenza di una popolazione molto anziana e per un numero di nati in costante calo. Ebbene, anche la pandemia, che in Polesine nella fase iniziale aveva colpito con meno virulenza rispetto alle altre realtà venete, ha accentuato questo trend. Secondo i dati elaborati dallo Spi Cgil del Veneto, nel rodigino da gennaio a dicembre 2020 il territorio ha perso più di 2.000 abitanti passando da 231.734 a 229.652, un calo impressionante considerando il breve lasso di tempo analizzato. Facendo poi un confronto storico fra nascite e anzianità se nel 2012 in Polesine erano nati 1.883 bambini, nel 2020 il numero è crollato a 1.168 (-38%). Completamente opposte le dinamiche degli ultraottantenni passato dai 18.093 ai 19.639 del 2020 con una crescita assoluta di 1.546 anziani (più 8,5%).

Come fare, dunque, per combattere questa tendenza demografica che a lungo andare rischia di impoverire e depauperare il territorio polesano reso ancor più fragile da questa terribile pandemia?

“Abbiamo bisogno di recuperare risorse per aiutare le famiglie – commenta Nicoletta Biancardi, segreteria generale dello Spi Cgil di Rovigo - per favorire politiche genitoriali visti i dati della denatalità e sull’invecchiamento della popolazione. Perciò spingiamo da sempre per le fusioni fra comuni che favorirebbero minori spese per la macchina amministrativa e maggiori risorse per le politiche sociali. Con queste risorse, si potrebbero aiutare le persone anziane potrebbero aiutare le persone anziane a sopperire alle loro esigenze sanitarie e sociosanitarie e difficoltà, rivolgendo particolare attenzione e ascolto ai nostri grandi anziani, spesso portatori di patologie croniche e che, in caso di sopravvenuta non autosufficienza, sono costretti a farsi carico di costi, molte volte proibitivi, legati alle rette del ricovero in strutture sanitarie”.

Nel rodigino l’unica fusione è del 1995 tra i comuni di Contarina e Donada diventato Porto Viro e che oggi vede lo stesso comune interessato ad una nuova fusione con i comuni adiacenti Rosolina e Loreo. Come Spi Cgil auspichiamo e sosteniamo la futura nascita della Città del Delta con oltre 23 mila abitanti, ricordando che in Polesine ci sono 50 comuni di cui 31 di piccole dimensioni avendo meno di 3.000 abitanti.

“Assieme alle altre organizzazioni sindacali – aggiunge Nicoletta Biancardi - nella piattaforma inviata a tutti i comuni polesani relativamente alla negoziazione sociale, tra i tanti temi, abbiamo inserito le fusioni comunali. È proprio in questo difficilissimo periodo di pandemia che dobbiamo guardare con attenzione a tali soluzioni. Mai come oggi è necessario recuperare risorse per il welfare di emergenza. Le persone anziane, infatti, pur rappresentando - soprattutto durante il difficilissimo periodo della pandemia - una risorsa sussidiaria e a volte indispensabile per figli e nipoti e non solo, richiedono interventi e politiche sociosanitarie adeguate alle loro necessità, da attuare con un Welfare mirato e con una reale medicina di prossimità. Con le fusioni si potrebbero davvero favorire politiche sociali in grado di farci uscire dalla crisi, dando risposte appropriate ai nuovi bisogni delle cittadine e dei cittadini polesani”.