I Bersaglieri a Colorno ritrovano Piardi, al rodigino Boraso il big match

ROVIGO - Dopo la scorpacciata di mete contro il Piacenza (LEGGI ARTICOLO), la FemiCz Rovigo è chiamata a confermare l’ottimo stato di forma sul campo del Colorno. Per i rossoblù è fondamentale vincere bene, per tenere a distanza il Valorugby che farà visita proprio ai Lyons. La squadra di Manghi ha ancora un match da recuperare, teoricamente potrebbe soffiare il secondo posto al Rovigo, ma dovrà vedersela con il Calvisano.

Penultima del girone d’andata (salvo recuperi) importante solo in chiave griglia playoff, per il resto si gioca per il prestigio. Petrarca imprendibile in testa, Rovigo, Calvisano e Valorugby si giocano le altre tre posizioni, lontane anni luce tutte le altre.

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la XVII giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 17 aprile alle ore 15 e 16. A Piardi di Brescia il match della FemiCz Rovigo, a Federico Boraso, polesano doc, la conduzione di Petrarca Padova e Calvisano.

Questo il programma arbitrale di giornata:

Peroni TOP10 – XVII giornata – 17.04.21 – ore 15.00

HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Gabriele Baldassarre (L’Aquila)

Quarto Uomo: Lorenzo Sacchetto (Rovigo)

Rugby Viadana 1970 v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna)

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Dario Merli (Ancona)

Quarto Uomo: Fabio Liccardi (Salerno)

Peroni TOP10 – XVII giornata – 17.04.21 – ore 16.00

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Jaco Erasmus (Treviso)

Quarto Uomo: Fabio Franchini (Genova)

Argos Petrarca v Kawasaki Robot Calvisano

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Classifica: Argos Petrarca Padova* punti 68; Femi-CZ Rovigo punti 57; Valorugby Emlia punti 54*; Kawasaki Robot Calvisano* punti 51; Rugby Viadana 1970 punti 37; Mogliano Rugby 1969 punti 36; Fiamme Oro Rugby* punti 29; Sitav Lyons punti 27; HBS Colorno** punti 14; Lazio Rugby 1927 punti 5.

*partite da recuperare