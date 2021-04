Covid-19: Cambiamenti irreversibili, quale futuro

ROVIGO - La pandemia ha imposto profondi cambiamenti nel nostro modo di vivere e di lavorare. Lo smart-working, che fino ad un anno fa sembrava impraticabile, con il lockdown ha raggiunto picchi di 8 milioni di persone. L’emergenza Covid ha accentuato anche il ruolo dell’automazione e della robotica nell'organizzazione del lavoro. E’ prevedibile che parte di questi cambiamenti siano irreversibili. Ma quale traccia lasceranno sul nostro modello di sviluppo? E quali sono le priorità perché la persona venga messa al centro della difficile risalita dall’attuale crisi economica?

Se ne parlerà venerdì prossimo, 16 aprile, dalle 10, nel convegno “Lavoro etico: buoni propositi per il futuro”, organizzato dalla Cisl Padova Rovigo, che si potrà seguire in diretta Facebook sulla pagina www.facebook.com/cislpadovarovigo. Il tema sarà introdotto dal segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin. Quindi Suor Francesca Fiorese, direttrice della Pastorale sociale e del Lavoro di Padova, interverrà sul “Lavoro inclusivo e solidale”. Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Le professioni del futuro tra smartworking e robotica: verso l'annichilimento del lavoro?”, alla quale parteciperanno il ministro per gli Affari regionali e l’autonomia Mariastella Gelmini, il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Cecilia Guerra, il segretario territoriale della Cisl Padova Rovigo Francesca Pizzo e il coordinatore generale del gruppo Polis Roberto Baldo. Le conclusioni saranno tratte dal segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.

“E’ necessario definire fin d’ora criteri chiari per guidare la ripresa economica – commenta Scavazzin – improntati a valori come la dignità e il rispetto del lavoratore, la qualità delle relazioni tra le persone, la tutela dell’ambiente. Dobbiamo evitare che la crisi economica, l’aumento della povertà e la perdita di posti di lavoro si traducano in un abbassamento della qualità e quindi dell’etica del lavoro, impedendo alle persone di esprimersi nella loro professione e portandole ad accettare o subire condizioni di lavoro non umane. In questo processo, la robotica deve essere considerata uno strumento al servizio dell’uomo e non un modo per ridurre il personale. Il futuro modello di sviluppo dovrà essere basato su quelle prerogative per le quali l’uomo è insostituibile come la creatività, il pensiero critico e l’etica”.