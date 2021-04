Tre argenti ed un bronzo al giro di boa dei “regionali” su strada

ROVIGO - Skating Club Rovigo terzo al giro di boa del Campionato Interregionale Veneto – Friuli Venezia Giulia svoltosi lo scorso sabato 10 aprile nell’impianto sportivo di Spinea (Ve) con sospese le gare previste nella giornata di domenica a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Sono dunque scesi in pista dodici dei ventuno atleti previsti in formazione accompagnati dal responsabile tecnico Roberta Ponzetti e dal tecnico Mattia Diamanti, per la prima volta con la nuova divisa ufficiale che ha visto brillare i colori verdeblù in terra veneziana tra le 16 squadre partecipanti con prestazioni davvero encomiabili. Aprono la bagarre il quartetto tutto al femminile nella categoria Ragazzi 12, con Giorgia Gresele, argento nei 200 metri sprint oltre alle prestazioni Ester Fagan, Isabel Dobreva ed Asia Pigato ben figuranti anche nei 2000 metri a punti. Nella categoria ragazzi è stato poi il turno, sempre con doppia gara a disposizione, di Matilde Crivellari, Andrea Celeste Murciano, Cristina Biolcati, Maddalena Moretto, Elena Ponzetto, Anna Gambalonga Benà.

Nelle allieve, grandi performance di Emma Trovò, doppio argento nel giro sprint e nei 5.000 metri a punti, ed Irene Bragioto, bronzo in gara lunga, coppia di atlete (con Adrea Celeste Murciano riserva) giunte quarte. “Ottime le prestazioni che fanno eco ad un grande periodo di preparazione – commenta Roberta Ponzetti - Fortunatamente la nostra disciplina ha potuto continuare la propria attività in quanto individuale ed all’aperto e ha tenuto tutti i ragazzi attivi in un momento in cui lo sport ha un ruolo fondamentale”.

Negli appuntamenti in calendario si ricorda poi la terza tappa del campionato regionale freestyle per la disciplina rollercross che si svolgerà a Lusia (RO) domenica 18 aprile. Quanto agli aspetti non agonistici continuano senza sosta tutti i corsi dell’Accademia di Pattinaggio con anche l’attivazione di un terzo corso a Rovigo il mercoledì ed il venerdì dalle 18 alle 19 sempre al Pattinodromo delle Rose oltre a tutte le effervescenti disponibilità sia per bambini che per giovani ed adulti durante l’intera settimana. Tutti i dettagli sul sito www.skatingclubrovigo.it o telefonando al 347.0013300. Spostato infine a domenica 23 maggio il grande appuntamento di Albaroller, pattinata non competitiva che lega lo Skating Club Rovigo all’Isola di Albarella in una solida collaborazione volta alla promozione dello sport e del turismo.