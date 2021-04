Covid-19: Le Regioni premono per le riaperture, contagio in Veneto da zona gialla

MARGHERA (Venezia) - Un metro, due metri di distanza, poco importa, le attività attendono il via libera per riaprire. Palestre, piscine, ristoranti (pranzo e cena), cinema e teatri, verso la riapertura. Un ritorno verso la semilibertà atteso da settimane. Venerdì 16 aprile cabina di regia convocata dal Presidente del consiglio Mario Draghi, le Regioni premono per riaperture di maggio, c’è un’economia da salvare.

In Veneto 1085 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, su 33.815 tamponi effettuati, l’incidenza è al 3%. 1950 persone ricoverate attualmente, con -63 rispetto a mercoledì 14 aprile, di cui 266 in terapia intensiva, 23 i decessi.

“L’Rt è a 0.81, l’incidenza a 134 su 100.000 abitanti, l’occupazione dei posti letto è al 26% in area non critica (il limite è 40%), 27% (area critica), il mite è 30%), dati che sarebbero da scenario giallo. Ma le zone gialle al momento non sono previste fino a fine mese” ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute, Manuela Lanzarin.

C’è un calo continuativo, rispetto a numeri di 15-20 giorni fa, continua la campagna vaccinale, ieri abbiamo iniculato 16356 dosi, ed abbiamo raggiunto l’86% degli over 80 al momento. E’ arrivato i carico di Pfizer che aspettavamo, a magazzino ci sono 172123 dosi tra i tre vaccini disponibili, questa mattina (giovedì 15 aprile, ndr) sono arrivate anche 13 mila dosi di AstraZeneca. Per questa settimana le consegne sono concluse, ancora non abbiamo notizie di Moderna”.

“Si sta parlando con il Governo delle linee guida per le riaperture per ristorazione, cinema e teatri, palestre e piscine. La discussione è ancora in corso in Conferenza delle regioni, per chiedere al Ministero della Salute di anticipare le riaperture”.

La bozza prevede: per la ristorazione si deve privilegiare l'attività all'aperto. Distanza di un metro fra i tavoli o due metri, se i dati dei contagi sono alti. Prevista la mascherina tranne quando si è seduti, prenotazione, igienizzazione e misurazione della temperatura obbligatoria. Consumazione al banco vietata dopo le 14.

Per piscine e palestre prenotazione obbligatoria, distanza di due metri tra una persona e l’altra, e quindi ingressi regolamentati.

Per cinema e teatri prevista distanza di un metro, resta l’obbligo della mascherina, ma se i metri sono due, si potrà togliere.

Le proposte verranno valutate dal Comitato tecnico scientifico e dal Governo Draghi nelle prossime ore.