Summer Camp: tre mesi di divertimento nell'oasi di benessere rossoblù

ROVIGO - Fervono i preparativi per l’edizione 2021 del “Summer Camp” firmato dal Baseball Softball Club Rovigo. Anche la prossima estate la grande animazione rossoblù si proporrà come un punto di riferimento per tutti i giovani della città. Il via ufficiale è previsto per il 7 giugno, in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico. Al diamante di via Vittorio Veneto sono attesi bambini e bambine nati dal 2006 al 2016 per vivere un’esperienza ludica ed educativa davvero unica. La novità principale per questa nuova edizione del “Summer Camp”, la sesta consecutiva, è l’estensione delle attività anche a tutto il mese di agosto: la chiusura è infatti prevista il 3 settembre. Si prospetta dunque un’intera estate da vivere nell’ “oasi di benessere” del Baseball Softball Club di Rovigo in Tassina. Gli ampi spazi a disposizione rappresentano infatti il vero e proprio punto di forza dell’animazione rossoblù, a maggior ragione dopo l’implementazione di strutture, servizi e zone di ombra introdotti di recente per rendere ancora più funzionale il diamante.

In vista dell’edizione 2021 è stata implementata anche la già ricca squadra di educatori che si prenderà cura dei tanti giovani protagonisti del “Summer Camp”: sono oltre venti gli animatori che scenderanno in campo per proporre ogni giorno emozionanti attività sportive e non solo. Tra loro anche due nuovi coordinatori, Giulia Zennaro e Pietro Silvoni, entrambi atleti di baseball e softball del club rodigino, a conferma di come prosegua l’intento societario di coinvolgere il più possibile anche i giovani giocatori rossoblù nelle tante attività educative e sociali del Baseball Softball Club Rovigo.

Ogni iniziativa sarà proposta in piena sicurezza. Non solo baseball ma, come di consueto, tante altre offerte ludiche e di socializzazione: varie discipline sportive, laboratori, caccia al tesoro, piscina (una volta a settimana), giochi senza frontiere, gite e la tradizionale pizzata finale. Un ampio ventaglio di attività per un divertimento assicurato. La scorsa edizione ha fatto il pieno di consensi, premiando gli sforzi rossoblù dopo un periodo difficile che ha imposto una nuova pianificazione dell’animazione nel pieno rispetto di tutte le normative dettate in materia di contenimento della pandemia. La grande fiducia riposta nella società rodigina da tante famiglie della città ha ripagato il grande impegno profuso e anche in questo 2021 il club rossoblù si aspetta adesioni numerose, consapevole dell’unicità della proposta offerta.

Per avere maggiori informazioni e per conoscere personalmente il Baseball Softball Club Rovigo è possibile far visita al campo di via Vittorio Veneto nel quartiere Tassina a partire dal 3 maggio tutti i mercoledì e giovedì dalle 19 alle 20. Per informazioni è possibile anche consultare il sito bscrovigo.com/summercamp2021 o contattare il numero 392 83 29 590 (dalle ore 8 alle 12).