Per l’agrovoltaico di Boara il comune di Rovigo risponde negativamente, ma non poteva fare altrimenti

ROVIGO -sulla richiesta presentata in Regione del Veneto, soggetta ad osservazioni da parte del Comune, da parte di Agrovoltaica srl per l’installazione di un impianto fotovoltaico nell’area agropolitana di Boara Polesine ( LEGGI ARTICOLO ).” precisa il sindaco Gaffeo.salvo l’ottenimento da parte del proponente della Via regionale che funge da autorizzazione unica e che modificherebbe automaticamente il Pat comunale senza alcuna discrezionalità.che, benché riconosciuto dalla Regione come area agropolitana, mantiene la vocazione agricola nello strumento adottato dal Comune di Rovigo. LEGGI ARTICOLO ) che blocca praticamente qualsiasi installazione a terra di pannelli, salvo che il proponente sia un agricoltore, e con una potenza massima erogata limitata ad 1 MWh.Confido in uno strumento di programmazione che consenta di effettuare delle scelte in materia di localizzazione e dimensioni degli impianti, se così non sarà, lavoreremo per differenza, ovvero individuate le zone vietate andremo a sottrarle da quelle suggerite dalla Regione, le agropolitane, e decideremo come comportarci di volta in volta”.”.Non entra quindi nel merito di valutazioni pro o contro la proposta presentata nello specifico per Boara Polesine il sindaco Gaffeo, che però non nasconde come, in assenza di regolamentazione certa, la possibilità di trasformare le aree individuate come agropolitane dalla Regione in realtà produttive di energia da fotovoltaico, magari a terra, sia concreta.. È proprio per questo che serve una programmazione territoriale.Questo è il caso, come dicono gli inglesi, che “one size doesn't fit all” ovvero il contrario del concetto di “taglia unica” come previsto dal Pdl n.41.