Roberto Pizzoli: "La politica non interferisce con gli affari tra pescatori e Consorzio"

PORTO TOLLE (Rovigo) -"Nelle premesse dell’istanza si scrive che “quando una grossa azienda è in crisi, il Sindaco convoca le parti e aiuta queste parti a trovare una soluzione”. E prosegue con alcuni esempi quali “succede con la Fiat, l'Ilva, o come successo in passato proprio a Porto Tolle Enel o zuccherificio.”: “Le premesse enunciate dalla minoranza sono del tutto inconferenti. Infatti nella manifestazione che si è tenuta in data 17.3.2021 i pescatori hanno criticato l’operato degli amministratori del Consorzio nella gestione delle lagune e dell’azienda. L’amministrazione comunale, correttamente, non è stata coinvolta nella vicenda, posto che le doglianze riguardano i rapporti interni di una società privata"."La nostra amministrazione, come noto, è sempre intervenuta a supporto della pesca in tutte le questioni di rilevanza e competenza pubblica, dunque per interventi strutturali (esempio realizzazione"Nel corso della manifestazione sono state avanzate delle richieste al Consorzio da parte dei manifestanti che hanno trovato accoglimento, e i rapporti tra le parti non possono trovare soluzione in ambito amministrativo".Proseguendo: "Quel che è certo è che, contrariamente a quanto vorrebbero i gruppi minoranza, l’amministrazione non interverrà in questioni meramente privatistiche di gestione aziendale e rapporti sociali (si evidenzia che i pescatori devono far valere le loro ragioni per il tramite delle Cooperative di appartenenza, mediante l’esercizio del diritto di voto per la nomina dei loro Presidenti, compenti del CDA del Consorzio, in conformità alle disposizioni dettate dallo Statuto)".bensì un’occasione per rappresentare all’amministrazione la situazione da parte del soggetto rappresentativo del settore della pesca ai molluschi, ossia il Consorzio”.“Sostengo sia importante che la politica non interferisca in quanto attiene ai rapporti societari ed organizzativi interni al Consorzio, così come per ogni altra attività operante sul territorio. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di accompagnare il settore e sostenerlo con i mezzi a disposizione. Voglio evitare lo scontro, ragione per cui credo sia opportuno svolgere due incontri distinti, quello con i pescatori è infatti già programmato per il prossimo mercoledì, auspicando nell’individuazione di una strada comune, per dare reddito e dignità a tutti”.