Paolo Bologna e Federico Simoni riconfermati consiglieri regionali Asac Veneto

ADRIA (Rovigo) - Nella serata di martedì 14 aprile,In videoconferenza, nel corso della programmata riunione della consulta provinciale polesana, si sono svolte le elezioni dei rappresentanti della provincia per il triennio 2021/2023.Pierangelo Tempesta direttore del Monte Pasubio di Rovigo, Layla Marangoni presidente della “Società Corale Adriese”, Daniele Lucchiari presidente del coro “Soldanella” di Adria, Alessia Ventura presidente del coro femminile “Eco del Fiume” di Bottrighe, Roberto Marangoni presidente del gruppo corale folkloristico “Bontemponi” di Bottrighe e Luciano Corradin presidente del coro “Voci del Delta” di Taglio di Po. Roberto Marangoni è stato nominato a presiedere l’assemblea con Daniele Lucchiari quale segretario verbalizzante. Per le candidature, i consiglieri uscenti sono stati gli unici a rendersi nuovamente disponibili.di maestri, cori e coristi. Ma il desiderio di ritrovarsi, fare prove e concerti dal vivo, ora bloccato dalla pandemia, è stato da tutti auspicato per una ripresa che possa avvenire quanto prima. I neo consiglieri regionali delle sette provincie venete eleggeranno domenica prossima 18 aprile, in video-assemblea, il nuovo presidente regionale.